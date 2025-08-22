De cuánto es la fortuna de Aubrey Plaza, la actriz que tenía todo y perdió lo que más amaba

La estrella de "Parks and Recreation" y "White Lotus" se consolidó en Hollywood con una carrera versátil que hoy le asegura un patrimonio valuado en millones de dólares.

Desde sus inicios en la comedia hasta su incursión en dramas más complejos, Aubrey Plaza es uno de esos nombres que pasaron al centro de la escena sin perder autenticidad. Nacida en Delaware, la actriz conquistó con su humor ácido en la exitosa "Parks and Recreation" y después sorprendió con papeles que consolidaron su prestigio en Hollywood y, en consecuencia, se hizo de una fortuna que se calcula en millones de dólares .

Pero detrás de los premios, las nominaciones y los proyectos que la colocan en lo más alto de la industria, su historia dio un giro inesperado a comienzos de este año. La repentina muerte de quien fue su gran compañero de vida dejó una profunda herida que la artista no oculta y que atraviesa, incluso, sus apariciones públicas más recientes. Así, Aubrey, la estrella que parecía tenerlo todo, de pronto debió aprender a convivir con la ausencia más dolorosa.

Aubrey Cristina Plaza nació el 26 de junio de 1984 en Wilmington , Delaware. Desde muy joven, mostró inclinación por la actuación : participó en teatro comunitario, improvisación y montajes de obras escolares. Luego, se mudó a Nueva York , donde estudió en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la NYU, graduándose en 2005. Simultáneamente aprendía e interpretaba pequeños papeles en los emblemáticos escenarios de Upright Citizens Brigade Theatre, pilar de la comedia alternativa .

Su gran oportunidad llegó en 2009 , con el rol de April Ludgate en "Parks and Recreation" . Esa interpretación, con su humor y presencia magnética, la catapultó al reconocimiento masivo. Participó en "Safety Not Guaranteed" (2012), "Legion" (2027) y también produjo series como "The Little Hours" (2017) e "Ingrid Goes West" (2017).

Su carrera siguió creciendo y en 2022 brilló en la exitosa segunda temporada "The White Lotus" , por la que obtuvo nominaciones al Emmy y al Globo de Oro. También formó parte de producciones aclamadas como "Megalopolis" (2024) y la serie de Marvel "Agatha All Along" (2024). Su próximo estreno es el filme de Ethan Coen, "Honey Don't!" , que s epresnetó en el Festival de Cannes con una ovación de seis minutos y medio.

aubrey plazaa

La trágica muerte del marido de Aubrey Plaza

El esposo de Aubrey Plaza fue el guionista y director Jeff Baena, cuyas historias se entrelazaron en 2011, cuando se conocieron en una noche de juegos que él organizaba. Luego de una década de relación, decidieron casarse en 2021, en una ceremonia íntima en su patio trasero.

Sin embargo, su vínculo enfrentó turbulencias y en septiembre de 2024 se separaron, cuando la actriz se mudó a Nueva York. Pocos meses después, el director comenzó a mostrar señales de angustia emocional, por lo que asistía a terapia. Y el 3 de enero de 2025, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por su paseador de perros. La policía forense determinó que se trato de un suicidio. Tras este difícil momento, Plaza, junto a la familia de Baena, emitió un comunicado pidiendo privacidad por la "inimaginable tragedia".

aubrey plaza4

Este agosto, ocho meses después de su pérdida, Aubrey conversó en el podcast "Good Hang", de su co-protagonista de "Parks and Recreation", Amy Poehler, por primera vez sobre su dolor, describiéndolo como una "lucha diaria". Comparó su duelo con el filme de terror "The Gorge", encabezada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.

“En la película, hay como un acantilado de un lado y hay otro acantilado del otro lado, luego hay un desfiladero en el medio y está lleno de todas estas personas monstruosas que intentan atraparlos”, dijo Plaza. “Siempre hay un océano inmenso de horror, ahí mismo, y lo puedo ver. A veces solo quiero sumergirme en él, estar dentro de él. A veces solo lo miro, y a veces intento alejarme de él” -señaló y continuó.- “Pero siempre está ahí”.

aubrey plaza2

Patrimonio de Aubrey Plaza

De acuerdo al sitio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio de Aubrey Plaza ronda los 8 millones de dólares. Esta fortuna proviene de las exitosas y multipremiadas series y películas en las que participa. También participó como productora de otras propuestas, como "Emily the Criminal", y es parte de acuerdos comerciales con marcas reconocidas a nivel mundial.