De cuánto es la fortuna de Cher, la diosa del pop que sigue brillando a sus 79 años

La cantante y actriz sigue activa con proyectos artísticos y comerciales que la mantienen como una de las figuras más influyentes.

Cher acumuló millones gracias a sus incansables ganas de trabajar.

Cher no solo es un símbolo de la música y el cine, sino también un ejemplo de cómo reinventarse para mantenerse vigente durante más de seis décadas. Con una vida marcada por la creatividad, los cambios de estilo y una personalidad imponente, ella logró construir una carrera que la convirtió en leyenda.

En 2025, sin siquiera pensar en retirarse, la artista continúa presentando proyectos musicales, literarios y empresariales que la mantienen en el centro de la escena. Entre lo que se viene están: sus memorias, nuevos negocios y una biopic.

Cher 2 Discos y películas: la exitosa carrera de Cher Desde la década del 60, Cher se consolidó como una de las voces más potentes de la música pop. Con 27 discos de estudio y millones de copias vendidas en todo el mundo, sus canciones marcaron generaciones. Clásicos como Believe o If I Could Turn Back Time no solo lideraron rankings, sino que también se convirtieron en parte fundamental de la cultura popular.

Pero la cantante también brilló en la pantalla grande. Su rol en Moonstruck le consiguió un Premio Óscar, mientras que películas como Burlesque y Mamma Mia! Here We Go Again confirmaron su versatilidad. Además, sus residencias en Las Vegas le generaron ingresos millonarios, alcanzando hasta 60 millones de dólares anuales en sus mejores temporadas.

A lo largo de los años también se mostró como productora, tanto en Broadway con The Cher Show como en el cine, participando en la creación de su propia película biográfica. Y en 2024 sorprendió con la publicación de la primera parte de sus memorias, un libro que fue extremadamente exitoso.

Patrimonio de Cher en 2025 En la actualidad, el patrimonio de Cher está valuado en 360 millones de dólares. Esa cifra se debe a una combinación de éxitos artísticos, contratos editoriales, negocios personales y su incansable capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias del entretenimiento. En los últimos años diversificó aún más sus ingresos con la creación de su marca de helados, la firma de acuerdos publicitarios y la coproducción de una película sobre su vida que llegará de la mano de Universal Pictures. A esto se suma la segunda parte del libro de sus memorias y el anuncio de nueva música que podría incluir presentaciones en vivo.

