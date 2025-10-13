Hamás entregó a Israel los dos primeros cuerpos de rehenes muertos

El grupo islamista entregó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes de los cuatro previstos para hoy, sin detallar sus identidades, según anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

La Cruz Roja Internacional recibió en el sur de Gaza los primeros cuerpos de rehenes israelíes entregados por Hamás.

Hamás entregó este lunes a la Cruz Roja Internacional en el sur de la Franja de Gaza los primeros dos cuerpos de rehenes israelíes fallecidos durante el cautiverio, en cumplimiento parcial del acuerdo alcanzado con Israel. Según el Ejército israelí, aún restan dos cuerpos más que deben ser entregados en las próximas horas.

“Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos”, indicó el comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las autoridades israelíes confirmaron que la Cruz Roja recogió los dos primeros cuerpos y continuará durante el día con la recepción de los restantes. La organización terrorista había anunciado que entregaría los restos de Guy Illouz (26 años), Bipin Joshi (24), Yossi Sharabi (53) y Daniel Peretz (22) , aunque aún no se revelaron las identidades de los primeros cadáveres entregados.

Según el acuerdo, los cuerpos serán transportados por la Cruz Roja hacia territorio israelí para ser puestos a disposición de las fuerzas armadas. Dentro de Gaza se realizará una breve ceremonia religiosa, tras la cual los ataúdes, envueltos en banderas israelíes, serán trasladados fuera del enclave.

Los cuerpos serán identificados en Tel Aviv

Una vez en Israel, los cuerpos serán llevados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa, al sur de Tel Aviv, donde se realizará el proceso de identificación y análisis forense para determinar las causas de muerte. El centro médico advirtió que en los casos más complejos la verificación podría demorar más de 24 horas.

Familias israelíes aguardan la identificación de las víctimas en medio del acuerdo de paz impulsado entre ambas partes.

Antes de confirmarse la entrega, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió en su cuenta de X:

“La tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos. El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.

La entrega de los cuerpos se produce en medio de la tensa etapa final del acuerdo de paz que busca poner fin a más de dos años de conflicto en Medio Oriente y facilitar el retorno total de los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos.