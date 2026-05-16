La fórmula de los millones: se obsesionó con un programa de juegos y casi quiebra a una cadena de TV

Un participante descubrió una falla oculta y puso en jaque al ciclo más popular de la pantalla estadounidense.

Parecía un hombre cualquiera, pero su perseverancia lo ayudó a hacer lo que nadie pudo.

A comienzos de los años 80, millones de personas seguían cada tarde los concursos televisivos de Estados Unidos. Estos consistían en responder preguntas de cultura general para ganar grandes premios , pero pocos imaginaban que un espectador anónimo estaba estudiando uno de esos ciclos como si fuera una operación matemática.

Ese hombre era Michael Larson , un exconductor de camión de helados que pasó meses frente al televisor para lograr entender su truco . Si bien esto empezó como una curiosidad, terminó en uno de los hechos menos esperados de la historia de la televisión norteamericana.

El público quedó fascinado con la habilidad de este conductor de un camión de helados.

El programa Press Your Luck debutó en la cadena CBS en 1983 y se volvió furor instantáneamente . El formato mezclaba preguntas de trivia con un tablero electrónico que otorgaba dinero, premios o castigos conocidos como "Whammies", personajes animados que hacían perder todo lo acumulado.

Mientras la mayoría veía el ciclo como simple entretenimiento, Michael Larson empezó a analizarlo de manera obsesiva . Pasaba su tiempo libre grabando emisiones completas en VHS y despues revisaba cuadro por cuadro cada movimiento del tablero. Durante semanas estudió la secuencia de luces hasta encontrar algo inesperado, el sistema no era aleatorio .

Larson descubrió que el tablero repetía solo cinco patrones programados y también identificó dos casillas clave, la número 4 y la número 8, que jamás contenían penalizaciones y además brindaban dinero extra junto con nuevos turnos. Con esa información, pasó meses practicando tiempos y reflejos. Su objetivo consistía en presionar el botón en el instante exacto para aterrizar siempre en esos espacios seguros.

En mayo de 1984 viajó desde Ohio hasta Los Ángeles para participar del casting. Durante la entrevista contó que estaba desempleado y que quería ganar dinero para el cumpleaños de su hija, ante esta historia, los productores lo eligieron sin sospechar que llevaba medio año preparando una estrategia milimétrica.

Millones dinero dólares Pasó meses preparándose para arrasar en el programa. Magnific

Cuál era la fórmula de los millones y cuánto llegó a ganar

El 19 de mayo de 1984, Michael Larson apareció en el estudio de Press Your Luck junto a otros dos participantes. La primera ronda parecía normal, incluso tuvo un rendimiento flojo en las preguntas y consiguió apenas tres turnos. De todas formas, esa desventaja terminó beneficiándolo porque le permitió jugar antes que el resto.

En la segunda etapa empezó la racha que dejó paralizada a la producción. Larson acertaba de manera consecutiva sobre las casillas seguras del tablero, por lo que el monto acumulado pasó de u$s2.500 a u$s10.000, después a u$s30.000 y más tarde a cifras nunca antes vistas en el programa.

El promedio habitual de premios rondaba los u$s10.000, pero Larson siguió adelante y después de 21 turnos exitosos consecutivos acumulaba u$s47.601. Más tarde superó la barrera de los u$s100.000, una cifra totalmente impensada para un concurso diurno y para la economía de aquella época.

Finalmente alcanzó los u$s110.237 entre efectivo y premios, incluido un velero. Si eso se ajusta por inflación, esa suma equivale hoy a cerca de u$s350.000. El participante logró semejante cifra porque había memorizado el comportamiento del tablero y reaccionaba según una secuencia perfectamente estudiada.

Millonario dinero millones negocios Ni el público ni los productores podían creer lo que estaban viendo. Pexels

La investigación de la cadena televisiva

Mientras el público celebraba frente a la pantalla, detrás de cámaras los ejecutivos de CBS empezaron a sospechar que algo extraño ocurría después de notar la cantidad de aciertos consecutivos. Los productores llamaron al departamento legal y revisaron las grabaciones apenas terminó la emisión, ya que su duda principal era una posible manipulación del sistema o algún tipo de fraude tecnológico.

De todas formas, su desilusión fue terrible al notar que Michael Larson no había violado ninguna regla. No alteró equipos, no hackeó el tablero ni tuvo ayuda interna, el participante tan solo identificó una falla de diseño y la aprovechó mejor que nadie. Ante esa situación, CBS no tuvo otra opción que pagar el premio completo.

Después del escándalo, la producción modificó el sistema del tablero para eliminar los patrones repetitivos y evitar que otro participante pudiera repetir la maniobra. El episodio quedó guardado durante años y recién volvió a emitirse casi dos décadas después, cuando ya se había convertido en una leyenda televisiva.

Dólares A pesar de las sospechas, el programa no tuvo otra opción que pagar el premio. Pexels

El inesperado final de Michael

Aunque ganó una fortuna en televisión, la vida de Michael Larson tomó un rumbo muy distinto tiempo después. Gran parte del dinero se perdió entre impuestos, inversiones fallidas y muy malos negocios. Más adelante quedó involucrado en un esquema piramidal de falsas inversiones en loterías indígenas, una operación que terminó bajo investigación federal.

Con agentes del FBI, el IRS y la Comisión de Bolsa estadounidense siguiéndole el rastro, Larson escapó y vivió durante años bajo una identidad falsa en Florida. Murió en 1999, a sus 49, a causa de un cáncer de garganta mientras todavía permanecía prófugo. Su historia todavía es uno de los casos más sorprendentes de la televisión mundial.