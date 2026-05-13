De cuánto es la fortuna de Laurene Powell Jobs y porqué está "dilapidando" la herencia de su marido

Con una mirada diferente al resto, la heredera del magnate está utilizando sus millones para un cambio.

Laurene Powell Jobs es mucho más que la viuda de Steve Jobs que heredó miles de millones . A lo largo de los años, se ha consolidado como una influyente ejecutiva, empresaria y una de las figuras más poderosas en el mundo de la filantropía y la inversión social.

Su fama mundial se debe, en gran medida, a su rol como fundadora y presidenta de Emerson Collective , una organización híbrida que combina la inversión con el activismo político y social. Tras la muerte de su esposo en 2011, Laurene asumió la gestión de un patrimonio colosal, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del planeta.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha captado la atención global por una postura radicalmente opuesta a la de otros multimillonarios: su intención de agotar su fortuna en vida.

Nacida en West Milford, Nueva Jersey, en 1963, Laurene Powell creció en un entorno que valoraba la educación y el esfuerzo. Su infancia estuvo marcada por la disciplina. Su padre era piloto militar y, tras su fallecimiento en un accidente, la familia atravesó momentos complejos.

Laurene demostró una inteligencia brillante desde joven , lo que la llevó a obtener una licenciatura en Ciencias Políticas y otra en Economía en la prestigiosa Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, para luego completar un MBA en Stanford. Fue precisamente en la Universidad de Stanford donde su vida cambió para siempre.

En 1989, asistió a una conferencia magistral impartida por Steve Jobs. El magnetismo fue mutuo y se casaron en 1991. Mientras Steve revolucionaba la tecnología, Laurene forjaba su propio camino fundando empresas de alimentos orgánicos y organizaciones educativas. Aunque ya poseía éxito profesional propio, su entrada formal a la lista de las personas más ricas del mundo ocurrió tras heredar las acciones de Steve en Apple y The Walt Disney Company.

Lauren Powell Jobs Encuentro oficial con el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera. Foto de Presidencia de la República de Chile vía Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 CL

Su faceta filantrópica

La labor filantrópica de Powell Jobs se canaliza principalmente a través de Emerson Collective. A diferencia de las fundaciones tradicionales, esta entidad opera como una sociedad de responsabilidad limitada, lo que le permite invertir en empresas con fines de lucro que generan impacto social, además de otorgar subvenciones y realizar donaciones políticas.

Uno de sus proyectos más queridos es "College Track", una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de comunidades desfavorecidas a completar sus estudios universitarios, brindándoles apoyo académico y financiero durante una década. Laurene está convencida de que la educación es la herramienta más poderosa para la movilidad social y ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a escalar este modelo.

Además, su compromiso se extiende a la lucha contra el cambio climático y la reforma migratoria en los Estados Unidos. A través de inversiones en medios de comunicación (como su participación mayoritaria en la revista The Atlantic) y el apoyo a cineastas documentales, busca cambiar la narrativa pública sobre los problemas más urgentes de la sociedad.

Embed - Why Powell Jobs Gives Away Money Anonymously

Por qué estaría dilapidando la fortuna que le dejó Steve Jobs

Laurene Powell Jobs ha sido clara en su filosofía: no cree en la creación de dinastías económicas. Según ha explicado en diversas entrevistas, considera que es injusto y perjudicial para la sociedad que una cantidad tan masiva de dinero se concentre en una sola familia durante generaciones, por lo que su objetivo es que la riqueza se distribuya en beneficio de la humanidad.

Esta decisión histórica se basa en la convicción de que el capital debe utilizarse para corregir las fallas del sistema mientras ella esté presente para supervisar ese impacto. Powell Jobs sostiene que, si se vive de manera productiva, no hay necesidad de acumular tesoros que no serán utilizados. Para ella, la herencia de Steve Jobs no es un trofeo para ser guardado, sino un combustible para el cambio social que debe ser consumido en causas justas.

De acuerdo con sus principios, la idea de "dilapidar" no implica un gasto imprudente, sino una entrega total y planificada. Ella ha manifestado que espera que su fortuna se agote durante su vida o poco tiempo después, asegurándose de que cada dólar sirva para mejorar la vida de los demás. Esta postura la diferencia de otros magnates que prefieren crear fundaciones perpetuas que mantienen el control del capital durante siglos.

Fortuna de millones: el patrimonio de Laurene Powell Jobs

Actualmente, se estima que la fortuna de Laurene Powell Jobs ronda los u$s12.000 y u$s14.000 millones. Esta cifra la sitúa consistentemente en los rankings de las personas más acaudaladas del mundo, a pesar de las constantes donaciones que realiza. Su patrimonio es dinámico y refleja tanto el crecimiento de las empresas tecnológicas en las que tiene participación como el éxito de sus propias inversiones estratégicas a través de su firma.

El origen principal de esta riqueza proviene de su participación accionaria en Disney, resultado de la venta de Pixar (la empresa de animación de Jobs) al gigante del entretenimiento, y de su importante bloque de acciones en Apple. Además de estos activos financieros, Laurene posee propiedades de lujo, colecciones de arte y participaciones en equipos deportivos como los Washington Wizards de la NBA.