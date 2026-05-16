Dua Lipa reclama 15 millones de dólares a una importante marca por uso indebido de su imagen: de qué trata la demanda

La artista británica inició acciones legales tras detectar que la empresa facturó con su cara, lo que abrió un gran conflicto en EE.UU.

Dua Lipa volvió a llamar la atención de todo el mundo, pero en este caso, no fue por su música. La intérprete presentó una demanda millonaria en Estados Unidos contra Samsung por una presunta utilización no autorizada de una fotografía suya en productos comercializados por la compañía.

El caso quedó radicado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California y provocó un nuevo debate sobre los límites del uso comercial de la imagen de artistas y celebridades. Según la presentación judicial, la cantante sostiene que nunca aprobó la aparición de su rostro en las cajas de televisores distribuidas en el mercado estadounidense entre 2025 y 2026.

La demanda se debe al uso indebido de una fotografía de la cantante británica en los empaques de televisores Samsung.

La acción judicial presentada por el equipo legal de Dua Lipa solicita una compensación mínima de u$s15 millones , pero además del reclamo económico, también exige medidas cautelares para frenar la circulación de los empaques señalados en la denuncia. El conflicto se debe a una fotografía tomada durante el festival Austin City Limits de 2024.

Según los abogados de la artista, esa imagen apareció impresa en la parte frontal de cajas de televisores de Samsung sin autorización previa ni contrato comercial firmado entre ambas partes . La demanda sostiene que la compañía habría explotado la popularidad de la cantante para impulsar la venta de televisores mediante una supuesta asociación comercial inexistente. En el escrito judicial, los representantes de la artista afirman que el uso de la imagen generó una falsa percepción de patrocinio o respaldo por parte de la intérprete de "New Rules" y "Physical".

El expediente también menciona presuntas infracciones a los derechos de autor, derechos de imagen, marca registrada y la Ley Lanham federal, una normativa estadounidense sobre la competencia desleal y publicidad engañosa. Según la documentación presentada en California, la cantante descubrió el uso de la fotografía en junio de 2025 y a partir de ese momento, su entorno legal habría enviado pedidos formales para retirar el material de circulación, pero esos reclamos no prosperaron.

Dua Lipa caja tv El empaque de los televisores Samsung con la imagen de Dua Lipa. Crédito: Scharon Harding

Los abogados de la artista argumentan que la exposición comercial de la imagen produjo un "daño irreparable" a la identidad pública de la cantante y remarcan que la fotografía habría sido incluida "sin conocimiento, sin compensación económica y sin control alguno" por parte de la estrella pop.

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a las ganancias obtenidas mediante la venta de televisores que incluían el empaque en cuestión, razón por la que la presentación judicial no solo exige una indemnización, sino también una parte de los ingresos generados con esos productos.

Lo niegan: la respuesta de la marca a la cantante

Luego de que trascendiera la demanda, Samsung difundió una respuesta pública en la que rechazó cualquier conducta intencional relacionada con el uso indebido de la imagen de la cantante. La empresa explicó que la fotografía fue entregada por un socio externo del servicio de streaming Samsung TV Plus. Según la compañía, ese proveedor aseguró contar con todos los permisos necesarios para incluir la imagen tanto en contenidos promocionales como en empaques comerciales.

En una declaración enviada a medios estadounidenses, la firma sostuvo que actuó basándose en garantías expresas proporcionadas por ese tercero. Bajo esa postura, la compañía negó haber intentado aprovecharse deliberadamente de la popularidad de la artista. Además, Samsung señaló que mantiene respeto por los derechos de propiedad intelectual de músicos y figuras públicas, explicando que están interesados en alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto fuera de los tribunales.

Hasta el momento, el entorno de Dua Lipa no hizo más declaraciones adicionales tras la respuesta oficial de la compañía. El proceso judicial sigue abierto en California y todavía no existe una resolución definitiva. Mientras la Justicia estadounidense analiza la documentación presentada por ambas partes, la disputa entre la cantante y la empresa surcoreana ya se convirtió en un hecho viral del 2026.