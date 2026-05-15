De cuánto es la fortuna de Terry Crews, la ex estrella de la NFL y aclamado actor

Comenzó su carrera en el deporte, pero su carisma lo llevó a triunfar con la actuación y potenciar su fortuna a millones de dólares.

Terry Crews es uno de los actores más carismáticos y reconocidos de Hollywood . Su enorme presencia física, su humor y su personalidad energética lo convirtieron en una figura muy popular tanto en la televisión como en el cine y lo hicieron ganar millones de dólares .

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Aunque hoy lo identifican por series como "Brooklyn Nine-Nine" o películas como "¿Y dónde están las rubias?" , antes de llegar a la fama tuvo una vida completamente distinta ligada al deporte profesional. Durante años jugó al fútbol americano en la NFL antes de reinventarse como actor. Con el paso del tiempo, Crews logró construir una carrera multifacética en Hollywood como actor, conductor, comediante y figura publicitaria.

Nacido en la ciudad de Flint en 1968, Terry Crews tuvo una infancia marcada por una educación estricta y por su pasión tanto por el deporte como por el arte . De hecho, antes de convertirse en atleta profesional, estudió dibujo y arte gracias a becas educativas obtenidas por su talento artístico.

Su carrera deportiva comenzó en la universidad, donde jugó como ala defensiva para Western Michigan University. Gracias a su rendimiento llegó a la NFL en la década de 1990 y pasó por equipos como Los Angeles Rams, San Diego Chargers y Washington Redskins.

Sin embargo, su verdadero salto a la fama ocurrió después de retirarse del fútbol americano. A fines de los años 90 comenzó a buscar oportunidades en Hollywood y poco a poco consiguió papeles en comerciales, videoclips y pequeñas producciones hasta transformarse en un rostro reconocido de la industria.

Terry Crews Además de su carrera como actor, también tuvo éxito como presentador de programas en vivo. Imagen: Facebook Oficial Terry Crews

De las canchas a la actuación: la faceta secreta del exjugador

Luego de dejar la NFL en 1997, Terry Crews decidió mudarse a Los Angeles para perseguir su sueño de convertirse en actor. Al principio atravesó momentos económicos difíciles e incluso llegó a ganar muy poco dinero en sus primeros trabajos dentro del entretenimiento.

Su primera gran oportunidad llegó con la película Friday After Next, aunque el reconocimiento mundial apareció más tarde gracias a "¿Y dónde están las rubias?" y la exitosa sitcom Everybody Hates Chris, donde interpretó al inolvidable Julius Rock. Ese personaje terminó de consolidarlo como una figura muy querida por el público.

Más adelante amplió todavía más su carrera con participaciones en franquicias como The Expendables y su papel de Terry Jeffords en Brooklyn Nine-Nine. Además, se convirtió en conductor de programas como America's Got Talent, lo que incrementó todavía más su popularidad y sus ingresos.

Familia Crews Junto a su numerosa familia, el actor lanzó el reality show "The Family Crews". Imagen: Facebook Oficial Terry Crews

Fortuna de millones: el patrimonio de Terry Crews

Según estimaciones de sitios especializados y reportes recientes publicados en 2026, la fortuna de Terry Crews ronda los 25 millones de dólares. La mayor parte de su riqueza proviene de su carrera como actor y conductor de televisión, más que de su etapa como jugador profesional de fútbol americano.

Además de sus papeles en cine y televisión, Crews también obtuvo ingresos millonarios gracias a campañas publicitarias, doblajes y contratos como presentador. Incluso trascendió que llegó a cobrar alrededor de 1,5 millones de dólares por temporada como conductor de America's Got Talent.