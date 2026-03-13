De cuánto es la fortuna de Beyoncé, la nueva multimillonaria del 2026

Gracias a su talento y al apoyo incondicional de su público, la artista ingresó al salón de las personas más ricas del mundo.

Beyoncé es una de las artistas más influyentes y exitosas de la industria musical en las últimas décadas. Cantante, compositora, actriz y empresaria , construyó una carrera que la convirtió en una figura central del pop y del R&B a nivel mundial. Su talento, presencia escénica y capacidad para reinventarse la posicionaron como una de las figuras más respetadas del espectáculo.

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A lo largo de los años, la artista estadounidense acumuló millones de fanáticos y una enorme fortuna gracias a sus discos, giras internacionales y diversos negocios. Su impacto cultural trascendió la música y la transformó en un ícono global del entretenimiento.

En Estados Unidos, su popularidad y trayectoria la ubican entre las artistas más queridas y admiradas del público. Esa combinación de talento, éxito comercial y visión empresarial terminó llevándola a alcanzar un nuevo hito en su carrera: convertirse oficialmente en multimillonaria.

Además de ser la más galardonada, superó la barrera de los mil millones de dólares.

La historia de Beyoncé comenzó en Houston, Texas, donde desde muy chica mostró interés por el canto y la actuación. Su talento llamó la atención en concursos locales y espectáculos escolares, lo que marcó el inicio de un camino que pronto la llevaría a la fama.

Su primer gran salto llegó como integrante del grupo Destiny's Child, una de las bandas femeninas más exitosas de fines de los años 90 y principios de los 2000. Con éxitos como Say My Name y Survivor , el grupo logró ventas millonarias y consolidó a Beyoncé como la figura principal de la formación.

Tras la disolución del grupo, la cantante inició una carrera solista que rápidamente superó todas las expectativas. Álbumes como Dangerously in Love, B’Day y Lemonade se convirtieron en grandes éxitos comerciales y de crítica, mientras que sus giras mundiales rompieron récords de recaudación.

Beyonce Gracias a su talento e inversiones, construyó una fortuna sin precedentes. Imagen: Shutterstock

Con el paso de los años, Beyoncé se consolidó como una de las artistas más premiadas de la industria, además de convertirse en una referencia cultural dentro de la música y el entretenimiento.

Nueva en el ranking Forbes: cómo se convirtió en multimillonaria

El salto definitivo de Beyoncé al club de los multimillonarios llegó gracias a la combinación de su éxito musical con una estrategia empresarial diversificada. Además de los ingresos provenientes de sus giras y ventas de discos, la artista desarrolló inversiones en diferentes sectores.

Entre sus principales negocios se destacan participaciones en marcas de entretenimiento, acuerdos comerciales y su línea de moda. También obtuvo importantes ganancias a través de producciones audiovisuales, acuerdos con plataformas de streaming y espectáculos en vivo que generaron ingresos millonarios.

Beyonce Su presentación en Coachella 2018 es una de las más recordadas por los fans. Imagen: Getty Images

Según estimaciones publicadas por Forbes, el crecimiento de su patrimonio estuvo impulsado en gran parte por el enorme éxito de sus giras y por sus inversiones en empresas y emprendimientos propios, que aumentaron considerablemente su riqueza en los últimos años.

De cuánto es el patrimonio de Beyoncé

De acuerdo con estimaciones de sitios especializados como Forbes y Celebrity Net Worth, el patrimonio de Beyoncé en 2026 se ubica en torno a los 1.000 millones de dólares, una cifra que la coloca dentro del exclusivo grupo de celebridades multimillonarias.

Esta fortuna proviene principalmente de sus exitosas giras internacionales, su catálogo musical, acuerdos comerciales y diferentes inversiones empresariales. Con este patrimonio, Beyoncé no solo se consolida como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, sino también como una de las mujeres más poderosas del mundo del entretenimiento.