De cuánto es la fortuna de Satya Nadella, el actual CEO de Microsoft

El empresario aumento los ingresos de la empresa tecnológica exponencialmente y así logró suceder a Bill Gates.

Satya Nadella transformó Microsoft desde su llegada como director ejecutivo en 2014. Bajo su liderazgo, la empresa multiplicó su valor en el mercado y se enmarcó como una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Su trayectoria profesional comenzó en 1992, cuando se incorporó a la multinacional como ingeniero. Con el tiempo, ocupó cargos clave en áreas como servicios en línea, soluciones empresariales y computación en la nube, donde impulsó cambios estratégicos que redefinieron el rumbo de la corporación.

Nadella nació el 19 de agosto de 1967 en Hyderabad, India. Estudió ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico Manipal y luego se trasladó a Estados Unidos para especializarse en informática en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Mientras trabajaba en Microsoft, completó un MBA en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, viajado los fines de semana desde Seattle para asistir a clases. Esta combinación de formación técnica y administrativa marcó su perfil como ejecutivo.

La carrera de Satya Nadella Antes de llegar a Microsoft, Nadella trabajó en Sun Microsystems. Dentro de la empresa de Bill Gates, ascendió progresivamente hasta convertirse en vicepresidente sénior de investigación y desarrollo para servicios en línea. Más tarde, lideró la división de negocios y la unidad de nube y empresa, donde impulsó el crecimiento de Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft. Su gestión en este área fue decisiva, los ingresos por servicios en la nube pasaron de 16 millones de dólares en 2011 a más de 20.000 millones en 2013.

Como CEO, Nadella cambió el enfoque competitivo de Microsoft por uno más colaborativo. Promovió alianzas con empresas que antes eran rivales, como IBM, Salesforce, Linux y Apple. También lideró adquisiciones estratégicas, como la compra de Mojang, creadora de Minecraft, en 2014, LinkedIn en 2016 por 26.200 millones de dólares, GitHub en 2018 por 7.500 millones de dólares y la inversión de 11.000 millones de dólares en OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. Estas movimientos expandieron el alcance de Microsoft en mercados clave.

El patrimonio de Satya Nadella Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Satya Nadella asciende a 500 millones de dólares. Su salario anual ronda los 40 millones de dólares, que incluyen un sueldo base, bonificaciones, acciones y dividendos. En 2019, por ejemplo, recibió un paquete de compensación de 42 millones de dólares, de los cuales 10,8 millones correspondieron a una bonificación en efectivo. Nadella poseía alrededor de 1,7 millones de acciones de Microsoft en 2020, valoradas en aproximadamente 330 millones de dólares en ese momento. Dos años después, vendió 838.584 acciones por 285 millones de dólares. Además de su rol en Microsoft, es copropietario del equipo de fútbol Seattle Sounders y autor del libro "Hit Refresh", cuyas ganancias donó a organizaciones sin fines de lucro. También integra las juntas directivas de Starbucks y el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. En el ámbito inmobiliario, vendió en 2016 una propiedad en Washington por 2,8 millones de dólares, que había adquirido 16 años antes por 1,3 millones, duplicando su inversión. Actualmente reside con su familia en Bellevue, donde compró otra vivienda en 2013.