De cuánto es la fortuna de SKrillex, uno de los DJ más reconocidos de la industria y rey del dubstep

Skrillex-Ultra-Music-Festival-2025

La carrera de Skrillex

Sonny John Moore, conocido artísticamente como Skrillex, nació el 15 de enero de 1988 en Los Ángeles, California. Su carrera musical comenzó a temprana edad, cuando se unió a la banda From First To Last en 2004. Con esta banda, Moore lanzó dos álbumes y se consolidó como vocalista principal. Sin embargo, problemas vocales lo llevaron a abandonar la banda y enfocarse en su carrera en solitario.