Fue uno de los actores más famosos de Hollywood con millones en su cuenta, pero dilapidó su fortuna: que pasó con Burt Reynolds







Fue una de las caras más importantes de Hollywood y terminó endeudado en millones de dólares por sus malas decisiones.

La recordada estrella de Hollywood generó millones de dólares que perdió por sus malas inversiones y excesos.

Burt Reynolds, el galán de Hollywood que brilló en los 70 y 80, amasó millones con su carisma y películas como Smokey and the Bandit. Su vida de excesos parecía un sueño, pero terminó en quiebra. ¿Cómo perdió millones de dólares una de las mayores estrellas del cine que garantizaba éxitos constantes con sus actuaciones?

Ícono de la pantalla grande, Reynolds conquistó al público con éxitos como Deliverance y The Longest Yard. Sin embargo, su fortuna, que alcanzó los 60 millones de dólares, se desvaneció por decisiones impulsivas y reveses personales que lo llevaron a la ruina.

burt-reynolds Reynolds generó millones de dólares, pero fue más lo que perdió por sus malas decisiones. Lujos, excesos y un divorcio millonario: la quiebra de Burt Reynolds Burt Reynolds vivía a lo grande en su apogeo. Con una fortuna de 60 millones, lo que al día de hoy al ajuste actual sería de 150 millones de la moneda norteamericana, tenía una mansión en Beverly Hills, un rancho en Florida, jet privado y hasta 150 caballos. Pero sus gastos desmedidos lo metieron en problemas.

En 1996, se declaró en bancarrota con 11.2 millones en deudas y solo 6.5 millones en activos. Su divorcio de Loni Anderson fue un golpe duro: pagaba 15 mil dólares mensuales y asumió una hipoteca de 2 millones. También perdió una fortuna en una cadena de restaurantes fallida, Burt’s Place.

Sus asesores lo llevaron a malas inversiones, y hasta acumuló una deuda de 121 mil dólares por pelucas. Una demanda de CBS por un préstamo de 3.7 millones, ligado a la serie Evening Shade, terminó de hundirlo.

Lejos de sus millones: el patrimonio de Burt Reynolds al momento de su muerte Reynolds intentó remontar con Boogie Nights, que le valió una nominación al Oscar. Pero su fortuna nunca se recuperó. En 2011, su mansión en Florida estuvo a punto de ser ejecutada por una deuda de 1.2 millones. Al morir en 2018, su patrimonio era de apenas 500 mil dólares. Vivía en una casa que ya no le pertenecía, pagando una renta mínima a un amigo que la compró tras la ejecución. La historia de Reynolds muestra cómo una vida de excesos y malas decisiones puede reducir una fortuna de millones a casi nada.

