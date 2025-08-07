Se reinventó después de los 50 años y consiguió una fortuna de millones: la historia de Arianna Huffington







Tras los 50, Arianna Huffington rompió moldes, creó empresas millonarias y demostró que los millones pueden llegar en cualquier etapa de la vida.

A los 55 años, Arianna Huffington fundó Thrive Global y consolidó una carrera que genera millones y promueve el bienestar en todo el mundo.

En un mundo que idolatra a los jóvenes millonarios, millones de personas encuentran inspiración en quienes triunfan pasada la mitad de sus vidas. El caso de Arianna Huffington desafía todos los estereotipos y redefine lo que significa empezar de nuevo.

Con más de 50 años, Arianna tomó decisiones audaces, fundó nuevas empresas, vendió otra por cientos de millones y se posicionó como una de las voces más influyentes del mundo de los medios y el bienestar.

Arianna-Huffington Arianna Huffington apostó por una nueva vida después de los 50 y construyó un legado que inspira a millones con su visión y determinación. Emprendió a los 55 años y se convirtió en millonaria: la historia de Arianna Huffington Arianna Huffington no necesitó una segunda oportunidad: se la creó. Luego de haber alcanzado notoriedad como autora y figura política, en 2005 cofundó The Huffington Post, una plataforma de noticias que revolucionó el periodismo digital.

Se rodeó de colaboradores visionarios y logró que su medio se convirtiera en el primero comercialmente viable en recibir un Premio Pulitzer. En 2011, AOL compró el sitio por 315 millones de dólares, y ella se llevó cerca de 100 millones gracias a su participación accionaria.

No se detuvo ahí. En 2016, fundó Thrive Global, una compañía centrada en el bienestar, la productividad y el manejo del estrés. Bajo su dirección, la firma levantó inversiones millonarias y alcanzó una valuación de 120 millones de dólares.

Con carisma, capacidad de comunicación y una clara misión, Arianna reconfiguró su marca personal y se posicionó como referente mundial del bienestar corporativo. Su influencia se expandió a través de libros, podcasts y presencia en medios. Una fortuna de millones: el patrimonio de Arianna Huffington Hoy, Arianna Huffington acumula un patrimonio estimado de 100 millones de dólares. Su capacidad para combinar negocios, impacto social y visibilidad mediática la ubica entre las mujeres más poderosas del planeta. Desde sus comienzos en Grecia hasta sus casas en Manhattan y Brentwood, Arianna forjó una carrera marcada por la reinvención constante. Su legado no solo se mide en dólares, sino en el mensaje que deja: nunca es tarde para volver a empezar.

