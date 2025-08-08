No necesita los millones de su esposa: quién es Carter Reum, el marido de Paris Hilton







Casado con una de las mujeres que más millones tienen en el mundo, logró hacer su propia fortuna a base de su experiencia en negocios.

La pareja tiene una fortuna, pero cada uno ha logrado sus propios millones antes de juntarse.

Carter Reum, el esposo de Paris Hilton, es mucho más que el compañero de una heredera famosa. Nacido en una familia acomodada, este emprendedor estadounidense ha construido su propia fortuna de millones gracias a su visión para los negocios. Desde licores hasta inversiones de alto riesgo, ha sabido destacar en el mundo empresarial.

Conocido por fundar empresas exitosas y un libro que inspira a emprendedores, su trayectoria lo ha convertido en un nombre respetado en los círculos de negocios. Pese a estar a la sombra de una figura mediática, este empresario deja en claro que más allá de salir con una sensación del espectáculo, logró amasar su propio imperio sin la necesidad de los flashes.

Carter Reum Reum y Hilton tienen varios millones de dólares en sus propias arcas. Una familia de dinero y una empresa que manejar: la historia de Carter Reum Carter Reum nació en 1981 en Wayne, Illinois, hijo de W. Robert Reum, ex presidente de Amsted Industries, una empresa valuada en miles de millones. Graduado en economía por la Universidad de Columbia en 2003, Carter comenzó su carrera en Goldman Sachs, trabajando con clientes como Under Armour.

En 2007, junto a su hermano Courtney, fundó VEEV Spirits, una marca de licores ecológicos a base de açaí que se convirtió en una de las 250 empresas de mayor crecimiento en Norteamérica. En 2016, vendieron la mayoría de sus acciones a Luxco. Ese mismo año, los hermanos crearon M13, una firma de capital de riesgo que ha invertido en gigantes como Lyft y Snapchat.

Reum también coescribió Shortcut Your Startup, un libro con consejos prácticos para emprendedores, basado en sus experiencias. Su trabajo no termina ahí: ha aparecido en programas de CBS y Fox, y es columnista en revistas como Inc. Su ética laboral, alabada por Hilton, lo define como un hombre que no vive a la sombra de los millones de su esposa.

Cientos de millones: el patrimonio actual de Carter Reum El patrimonio de Carter Reum se estima entre 20 y 40 millones de dólares, una cifra modesta comparada con los 400 millones de Paris Hilton, pero significativa por méritos propios. Su riqueza proviene principalmente de VEEV Spirits y las inversiones de M13, que en 2023 fue rankeada entre las 20 mejores firmas de capital de riesgo del mundo. Reum y Hilton han invertido juntos en propiedades, como una mansión en Malibú por 8.4 millones en 2021, destruida por incendios en 2025, y una en Beverly Park por 63 millones. Además, apoyan causas filantrópicas, como los 25 mil dólares donados en 2025 para negocios afectados por incendios. Aunque no necesita los millones de Hilton, su vida en pareja combina lujo y estrategia financiera.

