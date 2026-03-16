De nacer en la pobreza a forjar un imperio de miles de millones gracias a una taza de café: la historia de Howard Schultz

La vida del empresario que cambió el negocio del café y transformó una pequeña cadena en una de las marcas más conocidas en el mundo.

Su visión transformó a Starbucks en el gigante que es hoy en día.

La historia del empresario estadounidense Howard Schultz es el ejemplo de cómo una idea muy básica puede cambiar el rumbo de una industria. Su camino comenzó con una infancia humilde y terminó con la creación de una de las cadenas de cafeterías más famosas del planeta que lo llevó a generar miles de millones de dólares .

Todo se desencadenó a comienzos de los años 80 , cuando visitó una pequeña tienda Starbucks en Seattle. Es experiencia fue la que despertó en él una visión que luego impulsó una expansión internacional que cambió la forma en que millones de personas consumen café.

Howard Schultz nació el 19 de julio de 1952 en Brooklyn, Nueva York. Creció en un hogar trabajador junto a sus dos hermanos. Su padre cambiaba de empleo con frecuencia, mientras que su madre se desempeñaba como recepcionista. La familia vivía en viviendas sociales y enfrentaba dificultades económicas .

Starbucks, la empresa impulsada por Howard Schultz, cuenta con más de 38.000 sucursales en todo el mundo.

El deporte marcó una etapa importante de su juventud. Su buen desempeño en fútbol americano le permitió obtener una beca para estudiar en la Northern Michigan University . Ese logro lo convirtió en el primero de su familia en acceder a la Universidad y se graduó en 1975 con un título en Comunicaciones.

Tras terminar sus estudios empezó su carrera en el área de ventas . Primero trabajó en la empresa tecnológica Xerox y después pasó a una compañía sueca dedicada a productos para preparar café . Durante esa etapa analizó los pedidos de clientes y notó algo curioso: una pequeña empresa de Seattle solicitaba grandes cantidades de cafeteras.

La compañía era Starbucks. Intrigado, Schultz viajó para conocer el negocio que en ese momento operaba en apenas cuatro locales y vendía granos de café y equipamiento para prepararlo en casa. Tras la visita, imaginó espacios donde la gente se reuniera para conversar, leer o relajarse mientras tomaba el café.

Howard Schultz Cuando se enteró de la existencia de Starbucks, esta era una pequeña empresa con 4 locales, pero su visión la cambió para siempre. Gentileza - Perfect Union

La compra de Starbucks y sus famosos inversores

En 1982 Schultz se incorporó a Starbucks como responsable de marketing y operaciones. Poco después viajó a Italia por trabajo, donde descubrió la cultura de los bares de café, donde los clientes paraban unos minutos para tomar espresso y charlar.

Esa experiencia reforzó su convicción y al regresar a Estados Unidos se propuso a abrir cafeterías que sirvieran bebidas preparadas. De todas formas, los fundadores originales preferían seguir enfocados en la venta de granos y accesorios, por lo que el proyecto no prosperó dentro de la empresa.

Ante esa situación, Schultz decidió iniciar su propio camino. En 1986 creó la cadena Il Giornale, inspirada en el estilo de las cafeterías italianas, que tuvo buenos resultados en poco tiempo. Un año después, los dueños de Starbucks resolvieron vender la compañía. Ahí Schultz reunió a un grupo de inversores de Seattle y compró la empresa en 1987 por unos 3,8 millones de dólares.

Bill Gates y su padre, Bill Gates Sr. apoyaron la operación desde el primer momento. Con la adquisición, Schultz fusionó Il Giornale con Starbucks y comenzó a expandir el negocio bajo una nueva visión. Incluso el saxofonista Kenny G compró acciones en los primeros años y participó en inauguraciones de tiendas.

Howard Schultz En 1987, Schultz compró Starbucks por unos 3,8 millones de dólares. Gentileza - CNN

Miles de millones: el patrimonio de Howard Schultz

Durante las décadas siguientes, Starbucks no paró de crecer: a fines de los años 80 contaba con apenas seis locales y en 1992 la empresa debutó en la bolsa con 165 tiendas. A partir de entonces comenzó una expansión global que llevó la marca a América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Hoy la compañía opera más de 38.000 sucursales en todo el mundo y mantiene un valor de mercado cercano a los 115.000 millones de dólares. Schultz también introdujo la cobertura médica para empleados que trabajaban al menos 20 horas semanales y creó el programa Bean Stock, que permitió a muchos trabajadores convertirse en accionistas de la empresa.

Además, junto con su esposa fundó la organización Schultz Family Foundation, dedicada a generar oportunidades laborales y apoyar a veteranos.

Tras varias etapas como director ejecutivo, Schultz dejó definitivamente el directorio de Starbucks en 2023 después de más de cuatro décadas vinculado a la empresa. Según las estimaciones recientes, su patrimonio ronda los 3.500 millones de dólares.