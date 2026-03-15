Cómo gastan sus fortunas los millonarios de criptomonedas más importantes del mundo

Mientras algunos prefieren tener un perfil bajo pese a que cuentan con millones de dólares, otros tienen gastos más que peculiares y llamativos.

Las criptomonedas fueron una apuesta arriesgada para muchos. Varios decidieron ignorarlas y no advirtieron que eran la puerta a ganancias de miles de millones de dólares . Por esto, estos nuevos multimillonarios tienen actitudes algo distintas a sus pares de la misma clase social.

Si bien no todos cuentan con un perfil bajo, muchos consiguen realizar gastos ridículamente altos ya sea en inversiones para aumentar su fortuna o caprichos. Eso sí, ninguna hasta ahora ha tirado por la borda su gran patrimonio, y pese a las exageraciones, aún tienen grandes reservas de dinero.

El ranking de los hombres más ricos dentro del ecosistema digital está dominado por figuras que supieron leer el mercado mucho antes que el resto . Lejos de heredar grandes empresas familiares, estos visionarios construyeron verdaderos imperios desde cero al fundar plataformas de intercambio y crear monedas estables que hoy sostienen las transacciones globales de internet.

El mundo de las criptomonedas fue una apuesta arriesgada en sus comienzos, pero hoy les permite a varios gozar de miles de millones de dólares en sus cuentas.

Con cuentas bancarias que superan ampliamente el PBI de varios países pequeños , el manejo de su capital personal es tan variado como sus perfiles públicos. Mientras algunos eligen destinar gran parte de sus ganancias a la ayuda social y mantener un estilo de vida de muy bajo perfil , otros no dudan en desembolsar sumas exorbitantes para rodearse de lujos extremos y propiedades únicas.

Mansiones gigantescas en barrios exclusivos, flotas de yates de última generación y hasta la compra de equipos deportivos son solo algunas de las inversiones que realizan estos magnates.

Changpeng “CZ” Zhao

El fundador de Binance, la plataforma de operaciones digitales más grande del planeta, es indiscutiblemente la figura más rica del sector. A pesar de los recientes vaivenes legales en Estados Unidos, su patrimonio superó la impresionante barrera de los 110 mil millones de dólares en 2026, dejándolo por encima de empresarios históricos en las listas globales.

Con un capital casi infinito, Zhao mantiene un perfil sorprendentemente austero en comparación con otros gigantes tecnológicos. Históricamente rechazó la idea de comprar autos deportivos de lujo o yates gigantescos, afirmando que no le interesan los bienes materiales que exigen mucho tiempo de mantenimiento y lo distraen de su trabajo.

Changpeng Zhao El líder de Binance demostró que pese a tener una gran fortuna, no es necesario acompañarla de un perfil alto. Binance

Sus gastos más conocidos se alejan de la ostentación tradicional. Las mayores inversiones personales que realizó incluyen la compra de propiedades estratégicas para fijar su residencia, como su casa en Dubái, y el destino de grandes sumas hacia proyectos de educación gratuita mediante fundaciones propias.

Giancarlo Devasini

El cerebro financiero detrás de Tether, la empresa que emite la moneda estable más usada del mercado es uno de los personajes más misteriosos del ecosistema. Este excirujano plástico supo reconvertirse y hoy maneja una compañía que genera ganancias descomunales gracias a sus enormes reservas respaldadas en bonos del tesoro estadounidense.

Gracias al dominio absoluto que tiene su empresa en las transacciones globales, se calcula que su fortuna personal podría superar los 50 mil millones de dólares. Sin embargo, y fiel a su estilo reservado, Devasini vive completamente alejado de los focos mediáticos y de las demostraciones públicas de riqueza.

No se le conocen compras excéntricas ni colecciones de arte despampanantes. Su principal destino de fondos parece ser la reinversión constante en el propio mercado digital y en empresas de inteligencia artificial, mientras divide su tiempo entre residencias privadas en la costa francesa y otras ubicaciones exclusivas de Europa.

Brian Armstrong

Como director ejecutivo y cofundador de Coinbase, la principal plataforma de operaciones en Estados Unidos, Armstrong construyó una verdadera fortuna que lo posicionó como un gigante de Silicon Valley. Su éxito empresarial le permitió amasar un patrimonio enorme que hoy administra principalmente desde la costa oeste.

A diferencia del estilo sobrio de otros colegas del sector, él no dudó en abrir la billetera a lo grande para adquirir bienes raíces de ultra lujo. En uno de sus movimientos más comentados por la prensa, desembolsó 133 millones de dólares en efectivo para comprar una espectacular mansión en el exclusivo barrio de Bel Air.

Brian-Armstrong Getty Getty

Esta propiedad de casi 2000 metros cuadrados fue diseñada por arquitectos internacionales y marcó un récord inmobiliario en California. El recinto cuenta con diez habitaciones, trece baños, sala de cine, gimnasio privado y una enorme casa de huéspedes construida en los años treinta, brindándole un nivel de confort inigualable.

Michael Saylor

El fundador de la compañía MicroStrategy es conocido por ser uno de los defensores más radicales de Bitcoin. Durante la pandemia, tomó la arriesgada decisión de convertir las reservas de efectivo de su empresa en activos digitales, una jugada maestra que multiplicó su riqueza hasta convertirlo en un magnate de las nuevas finanzas.

Cuando se trata de disfrutar el fruto de sus inversiones, Saylor tiene una debilidad declarada por el lujo náutico y las propiedades frente al mar. Es dueño de una flota de embarcaciones espectaculares que suele atracar en Miami, incluyendo un imponente yate de 47 metros de largo llamado "Usher".

Además de usar estos barcos para vacacionar y armar fiestas exclusivas para la comunidad inversora, el empresario también le da un fin social a su dinero. Gran parte de sus ingresos recientes van destinados a la Saylor Academy, una fundación gratuita que ofrece cursos en línea para estudiantes de todo el mundo.

Cameron y Tyler Winklevoss

Los gemelos que saltaron a la fama por su disputa legal con Mark Zuckerberg por la creación de Facebook supieron reinventarse de manera magistral. Usaron los millones que cobraron de aquel juicio para comprar criptomonedas cuando el mercado recién nacía, y luego fundaron su propio intercambio llamado Gemini, asegurando unos 5 mil millones de dólares cada uno.

Embed - Bitcoin entrepreneurs Tyler and Cameron Winklevoss

A la hora de invertir las ganancias, los hermanos diversifican su cartera apostando fuertemente por propiedades de lujo. Dentro del circuito inmobiliario estadounidense, son dueños de impresionantes departamentos exclusivos en Nueva York tasados en casi 17 millones de dólares y de enormes mansiones en las colinas de Hollywood.

Sin embargo, su gasto más curioso salió por completo del circuito tradicional para meterse en el mundo del deporte. Los hermanos inyectaron millones de dólares para comprar un club de fútbol inglés del ascenso llamado Real Bedford, con el ambicioso objetivo de llevarlo hacia la Premier League.