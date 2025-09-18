Dejó la política para forjar un imperio de millones como consultor, pero perdió todo por malas decisiones

Supo construir una empresa exitosa y forjar una fortuna de millones, pero una batalla legal que no pudo afrontar lo llevó a la ruina.

Rudy Giuliani es un abogado y político estadounidense que saltó a la fama como fiscal federal y luego fue alcalde de la ciudad de Nueva York. Al finalizar su mandato, se lanzó al mundo del sector privado, fundó Giuliani Partners, una firma de consultoría centrada en seguridad, gestión de crisis y asesoramiento que generó miles de millones .

Gracias a su visibilidad pública, Giuliani comenzó a generar ingresos elevados mediante discursos, contratos de consultoría internacionales y libros, explotando su imagen de “hombre de acción” y experto en seguridad. Esa transición al consultor millonario le permitió consolidar una fortuna, construida sobre su reputación y jugosos contratos.

La increíble historia del ex político que generó cientos de millones y perdió todo en apenas 1 año.

Rudolph Giuliani nació el 28 de mayo de 1944 en Brooklyn, Nueva York. Se recibió de abogado y se unió a la oficina fiscal del departamento de Nueva York. Con el tiempo ascendió hasta ser Fiscal de los Estados Unidos (para el Distrito Sur), antes de ser elegido alcalde de la ciudad en 1994. Durante su gestión fue perseguido por implementar políticas duras en seguridad, mejoramiento urbano y reducción de crimen , lo que le dio fama nacional.

Al concluir su mandato como alcalde, Giuliani apostó por convertir su prestigio en negocio: en 2002 creó Giuliani Partners , que ofrecía servicios de consultoría en seguridad, gestión y liderazgo . Obtuvo contratos muy lucrativos, por ejemplo para gobiernos latinoamericanos, y generó grandes ingresos también por discursos públicos y libros.

Según reportes de Celebrity Net Worth y otros medios, en su punto máximo Giuliani llegó a tener un patrimonio estimado en US$100 millones.

Se quedó sin nada: los motivos de la ruina de Giuliani

Los problemas financieros comenzaron a escalar tras su participación como abogado personal de Donald Trump, especialmente luego de las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani fue demandado por difamación por haber afirmado sin pruebas que dos trabajadoras electorales en Georgia manipularon el conteo de votos; un jurado lo condenó a pagar US$148 millones en daños.

En diciembre de 2023 se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras cuando se le ordenó pagar esas sumas y tras acumular deudas estimadas en entre US$100 y 500 millones, mientras que sus activos fueron valorados entre US$1 y 10 millones. Entre los factores de su caída se destacan: multas, deudas legales, pérdida de contratos, gastos elevados, divorcios, y la imposibilidad de mantener su estilo de vida dado su perfil público y las demandas judiciales.