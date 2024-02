Del país más barato del mundo, al retorno del "Give me Two"

Uno de los efectos no deseados -o tal vez sí- del actual esquema económico del Gobierno es que, si bien el incremento de los precios locales puede estar ralentizándose, el país ingresó en un proceso inflacionario en dólares.

Dicho de otra forma, lo que el 31 de octubre me costaba u$s1 hoy me cuesta u$s1,52 , lo que explica menos gente hablando en ingles por la calle y que nuestros vecinos adosados a los termos y el mate han prácticamente desaparecido .

El problema -o tal vez no- es que fogoneado por la decisión del gobierno de extender el máximo posible la represión del dólar oficial, por el cual “el billete cada vez vale menos”, de no medir alguna sorpresa adversa durante los próximos meses, esto no haría más que retroalimentarse.

Eventos en que la inflación local en dólares fue igual o más virulenta que la de ahora anotamos tres desde 1959: entre marzo y diciembre de 1976 durante los primeros meses de “la tablita” de Martínez de Hoz, entre agosto de 1982 y diciembre de 1983 cuando Cavallo y Gonzales del Solar estatizaron la deuda privada y el ultimo con la disparada hiperinflacionaria entre junio de 1989 y noviembre de 1990. Es obvio que no hay reglas y si bien el de ahora parece diferente (no fue precedido por ninguna gran caída de nuestra moneda), estos eventos revaluatorios del peso tendieron a durar varios meses.

Variacion mensual del dolar libre deflactado.jpg Los tres grandes procesos del “Deme Dos” fueron precedidos por un periodo de grandes subas del dólar en términos reales. El actual, no

En la medida que los salarios puedan ajustarse al aumento de los precios, recuperando o al menos manteniendo su poder de compra -cuanto antes mejor, aunque difícilmente no hasta que la inflación caiga debajo de los dos dígitos- podemos decir que todo está bien y que podemos imaginarnos ver a los argentinos en algunos años invadiendo una vez más Miami al grito de “Give me Two” (“Deme Dos).

RIPTE en USD y deflctado.jpg Los salarios en dólares pueden subir por el ascensor, pero en pesos se arrastran por la escalera

El país más barato del mundo

Estrictamente no es así, pero por todo lo que ofrece, no hay dudas que Argentina es la gran ganga para los turistas y para los inversores… si las cosas salen bien.

Claro que la moneda tiene dos caras y la contra es que esto significa estar entre los países mas pobres del planeta.

Evolucion del poder de compra 2010 2024.jpg En los últimos años el poder de compra de los argentinos resistió gracias a la caída del costo de vida

La primer referencia en la cuestión precios y costos a nivel global es la gente de NUMBEO, fundada por el ex-Google Mladen Adamovi en 2009, que a través de un proceso de Crowd Sourcing -como el de Wikipedia- recoge información sobre precios y calidad de vida en 146 países y 383 ciudades. Con esto elaboran distintos índices que se referencia al costo de vida y la situación en la ciudad de Nueva York a la que asignan un nivel de 100. Por ejemplo, una ciudad cuyo índice de costo de vida es 120, tiene un costo de vida 20% mayor al de Nueva York, y otra con un índice de alquileres de 70, un costo 30% menor para alquilar una vivienda similar. Lo mismo pasa con el índice de restaurants que refleja el costo típico de comer afuera, el de los alimentos y con el del costo de vida mas el costo de los alquileres.

El Índice Local de Poder de Compra merece una aclaración especial, lo que evalúa es el poder de compra relativo en una región, en base al salario medio neto que percibe la gente. Un índice de 40 significa que con una salario medio los ciudadanos de ese sitio pueden comprar 60% menos bienes y servicios que los que puede adquirir un Neoyorkino de salario medio.

Indices NUBEO por paises.JPG Argentina, un país empobrecido, de gente no tan pobre

Al arrancar el año, el costo de vida en la Argentina era el 19avo más bajo entre 146 países, el precio de los alquileres el 16avo más barato, costo de vida mas alquileres el 15 y alimentos el 13avo. Cualquiera que mirase estas estadísticas pensaría que estamos hablando de la capital de alguno de los países más pobres de África, pero basta mirar por la ventana para ver que, aunque más cerca ello que un par de décadas atrás, seguimos estando muy lejos de ese panorama.

La primer pista la tenemos en el costo de salir a comer afuera. Si bien menos de un cuarto de lo que gastaríamos en La Gran Manzana, aquí dejamos de ser una bicoca para trepar al lugar 45. Esto tiene que ver no solo con la gran afición culinaria de los argentinos, sino con que merced a todos los bajos precios que ya mencionamos, el poder local de compra de los asalariados es el 64avo más elevado del mundo. Es decir, si la mayoría sobrevivimos relativamente bien no es porque nuestros salarios sean buenos sino porque el costo de vivir en nuestro país es paupérrimo.

Esto significa que en la medida en que la economía se normalice, los precios relativos podrían/deberían ajustarse/recuperarse en términos reales más rápidamente que los salarios (su “atraso” es mayor), lo que para una clase media y baja empobrecida por tener que malvender sus “billetitos” no es la mejor de las noticias… por más que en unos años puedan volver a gritar “Give me Two”.