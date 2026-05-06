Detectan nuevos gastos millonarios de Manuel Adorni en muebles para su departamento en Caballito

Según fuentes del expediente, se abonaron $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería encargados a un contratista que ya había intervenido en otra propiedad vinculada al funcionario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , vuelve a quedar bajo la lupa por nuevos gastos vinculados a su patrimonio . En este caso, se conocieron pagos por un total de 14 millones de pesos destinados a la compra de muebles para el departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo con fuentes judiciales, el trabajo fue encargado al contratista Matías Tobar, quien ya había realizado tareas previas en la vivienda de Indio Cua , también relacionada con el funcionario. En esta oportunidad, se le solicitó la fabricación de distintos muebles a medida para el inmueble de Caballito.

Entre los elementos mencionados en el expediente figuran una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una mesa consola y un espejo.

Las mismas fuentes indicaron que el pago se habría realizado a comienzos de este año, en efectivo y sin la correspondiente factura, un punto que ahora concentra la atención de la investigación judicial. El nuevo dato se suma a otras irregularidades bajo análisis en torno a operaciones vinculadas al funcionario, en una causa que sigue acumulando elementos y testimonios.

Javier Milei se mostró con Manuel Adorni antes de viajar a Estados Unidos.

El juez federal Ariel Lijo dispuso en las últimas horas levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) , en el marco de la investigación que analiza su evolución patrimonial.

El requerimiento apunta específicamente al lote del country Indio Cua Golf Club, sobre el que se pidió información vinculada al Impuesto Inmobiliario. La fiscalía busca reconstruir el comportamiento fiscal asociado a ese bien como parte del análisis patrimonial en curso.

casa-de-adorni-en-el-country-indio-cua-04052026-2233053 (1) La casa en un country de Manuel Adorni.

En el oficio, el fiscal reclamó el detalle completo de los pagos realizados entre enero de 2022 y la actualidad, incluyendo fechas, montos y medios de cancelación. También requirió la valuación fiscal del inmueble durante ese período, así como la existencia de deudas, intereses acumulados y eventuales planes de regularización

Caso Manuel Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de u$s65.000

Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento en Caballito por parte de Manuel Adorni, declaró durante más de una hora como testigo y aseguró que la operación incluyó un pago adicional de u$s65.000 por fuera de la escritura.

Según su testimonio, ese monto formaba parte del acuerdo de compraventa y, hasta el momento, no habría sido cancelado, por lo que sostuvo que el funcionario mantiene esa deuda pendiente.

Miano respaldó así lo declarado previamente por Pablo Martín Feijóo, hijo de otra de las prestamistas, quien había señalado que ese pago extra fue pactado para “cubrir gastos” vinculados a la operación.

En esa misma línea, Feijóo había indicado que Adorni manifestó contar con 30.000 dólares, lo que derivó en un esquema de financiamiento mediante una hipoteca por 200.000 dólares otorgada por su madre y por la madre de Miano.