Un ciberataque en Polonia compromete los datos médicos de la mitad de la población + Agregar ámbito en









Autoridades polacas creen que se trata de una intromisión por fines financieros y descartan cualquier pago extorsivo. El país cuenta con casi 40 millones de habitantes mientras la cantidad de pacientes afectados son cerca de 19 millones.

Los datos sustraídos incluyen información relacionada con consultas médicas, recetas y otros documentos de seguimiento de pacientes.

Un ciberataque en Polonia contra un software médico podría comprometer los datos médicos de unos 19 millones ciudadanos. Autoridades polacas anunciaron el hecho este miércoles, tras la fuga masiva de información personal

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El ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, indicó que el incidente es "uno de los más graves" en materia de ciberseguridad ya registrados en la historia de este país de 37 millones de habitantes.

Un ciberataque en Polonia compromete los datos médicos de unos 19 millones ciudadanos "Nada indica que estemos ante un ataque externo (...) procedente del lado ruso o de cualquier otro Estado", precisó el funcionario. Los primeros indicios apuntan a ciberdelincuentes que actúan con fines financieros, estimó el ministro, que descartó el pago de cualquier rescate y prometió perseguir "sin descanso" a los autores del ataque.

Los datos sustraídos incluyen información relacionada con consultas médicas, recetas y otros documentos utilizados en el seguimiento de los pacientes.

La naturaleza y la magnitud de los datos comprometidos varían de una persona a otra, de acuerdo con el funcionario, quien también anunció la puesta en marcha de un dispositivo que permitirá a los ciudadanos comprobar si sus datos fueron robados o no. Unas 12.000 estructuras médicas utilizaban los servicios de la empresa atacada.

Filtran archivos confidenciales del iPhone 18 Pro tras un ciberataque a un proveedor clave de Apple Una filtración de documentos internos vinculados al iPhone 18 Pro volvió a poner bajo presión la estrategia de fabricación de Apple. Según documentos el grupo de ransomware World Leaks publicó en la dark web archivos robados a Tata Electronics, uno de los principales proveedores de la compañía en India. Entre el material filtrado figuran listas confidenciales de componentes y proveedores, además de presuntas fotografías de los próximos modelos iPhone 18 Pro, información que podría exponer parte de la cadena de suministro de Apple y afectar la relación con uno de sus socios estratégicos. Según la agencia Reuters, el grupo World Leaks publicó más de 200.000 archivos obtenidos de Tata Electronics. Entre ellos había documentos vinculados con componentes de generaciones anteriores del iPhone, piezas de Tesla y documentación relacionada con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Qualcomm, dos compañías que fabrican componentes utilizados por Apple.

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