Una marca francesa de autos líder cambia su estrategia en Argentina: qué hará para vender más

La firma busca ampliar su alcance comercial con un nuevo esquema de distribución que suma puntos de venta y mejora la cobertura en todo el país.

La marca francesa DS Automobiles decidió dar un giro en su estrategia en la Argentina con el objetivo de mejorar su presencia comercial y potenciar sus ventas. La compañía comenzará a ofrecer su gama completa de vehículos dentro de concesionarios seleccionados de Peugeot y Citroën , aprovechando la estructura compartida dentro del grupo.

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El nuevo esquema contempla la incorporación de más de 20 puntos de venta en distintas regiones del país , donde funcionarán espacios específicos denominados “DS Point” , orientados tanto a la comercialización como a la atención posventa.

La implementación de este modelo no implicará el cierre de los tradicionales DS Store , ya que ambas modalidades convivirán. Mientras los espacios exclusivos continuarán operando en mercados considerados estratégicos, los nuevos DS Point permitirán extender la cobertura territorial y acercar la marca a nuevos clientes .

Por el momento, la automotriz no precisó qué concesionarios incorporarán estos espacios ni las fechas de puesta en marcha , aunque adelantó que el despliegue será progresivo.

La decisión local se enmarca en un proceso más amplio dentro de Stellantis, que avanza en una reconfiguración de sus marcas a nivel global . En ese contexto, el grupo anunció un plan de inversión de €60.000 millones hasta 2030, con foco en sus marcas de mayor volumen.

La marca francesa DS Automobiles decidió dar un giro en su estrategia en la Argentina con el objetivo de mejorar su presencia comercial y potenciar sus ventas.

Dentro de esa estrategia, DS pasará a ocupar un rol más específico y diferenciado, con un posicionamiento más enfocado bajo el paraguas de Citroën.

Una lógica que ya se replica en otras marcas

El movimiento guarda relación con otras decisiones recientes del grupo en el país. Un caso es el desembarco de Leapmotor, la automotriz china de vehículos electrificados asociada con Stellantis.

La marca inició sus operaciones con una red de 11 grupos concesionarios, 12 puntos de venta y 22 centros de posventa, muchos de ellos apoyados en estructuras ya existentes dentro del grupo. La estrategia refleja una tendencia clara: optimizar recursos y ampliar la capilaridad comercial sin necesidad de desarrollar redes completamente nuevas.