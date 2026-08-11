Molinos mejora sus resultados pese a la caída del consumo masivo

La compañía cerró el primer semestre con ventas por $544.029 millones y una ganancia neta de $37.571 millones. En un mercado que cayó 2,9% interanual, logró sostener un volumen comercializado similar al de igual período de 2025.

Hacia adelante, Molinos anticipó que continuará enfocada en el consumidor y sus marcas, con nuevas iniciativas vinculadas a productividad y eficiencia.

Molinos Río de la Plata cerró el primer semestre de 2026 con una mejora en sus resultados operativos, en línea con la evolución que venía mostrando en los trimestres anteriores. Según el balance presentado ante la Bolsa de Comercio, la compañía registró ventas por $544.029 millones y una ganancia neta de $37.571 millones durante los primeros seis meses del año.

El desempeño se dio en un contexto de contracción del consumo masivo. De acuerdo con las principales consultoras citadas por la compañía, el mercado registró una caída interanual del 2,9% en el acumulado del primer semestre. Frente a ese escenario, Molinos logró sostener un volumen comercializado similar al del mismo período de 2025.

La empresa explicó que una parte importante de los esfuerzos realizados para reducir costos fue destinada a fortalecer la accesibilidad de sus marcas y el vínculo con los consumidores , con el objetivo de sostener el volumen en un mercado que continúa mostrando dificultades.

La mejora de los resultados se apoyó también en un proceso de reorganización que Molinos había iniciado en períodos anteriores y que incluyó la modernización de sus procesos administrativos, productivos y logísticos.

De acuerdo con el balance, ese trabajo permitió reducir los gastos centrales un 23,4% interanual , lo que significó un ahorro de $37.023 millones durante el semestre. La compañía señaló que la transformación de esos procesos tuvo como objetivo ganar velocidad de adaptación frente al contexto de negocios.

El control de gastos y el reordenamiento de los procesos operativos y logísticos también tuvieron impacto sobre el capital de trabajo. Según Molinos, la fuerte reducción de este indicador permitió una consecuente disminución de la deuda, que actualmente se encuentra equilibrada tanto en plazos como en monedas.

La empresa remarcó que el endeudamiento actual está destinado exclusivamente a financiar el giro operativo y normal del negocio.

Marcas y productividad, los ejes de la estrategia

Molinos atribuyó la evolución de sus resultados a los pilares sobre los que históricamente desarrolló su negocio: productividad, marcas fuertes y un portafolio amplio y diversificado.

A estos factores se suma, según la compañía, un contexto de negocios más estable, que le permite consolidar su posicionamiento y avanzar con su estrategia de largo plazo dentro del mercado de consumo masivo.

En términos globales, los números del semestre muestran una recuperación de la rentabilidad, tanto operativa como financiera, frente al mismo período del año anterior. La compañía informó una ganancia de $30.088 millones en el período y, al cierre del semestre, una ganancia neta de $37.571 millones.

Hacia adelante, Molinos anticipó que continuará enfocada en el consumidor y sus marcas, con nuevas iniciativas vinculadas a productividad y eficiencia, con el objetivo de sostener el crecimiento y acompañar la demanda con productos más saludables, ricos, prácticos y accesibles.