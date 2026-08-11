Grupo Newsan consolida su crecimiento en Consumo Masivo y acelera la expansión de su portafolio

La unidad de negocios de Newsan creció 12 puntos porcentuales por encima del mercado y amplió su portafolio con seis nuevas marcas, más de 150 productos y tres categorías. También sumó más de 100 clientes y aceleró su expansión en e-commerce.

El grupo cuenta actualmente con ocho plantas industriales y tres centros logísticos y de distribución y también tiene operaciones en electrónica de consumo, electrodomésticos, alimentos y energía.

A dos años de la integración de la operación local de P&G, Grupo Newsan consolidó el crecimiento de su negocio de Consumo Masivo , con un avance de 11% en volumen durante el último año. La compañía aseguró que la unidad creció 12 puntos porcentuales por encima del mercado , en un contexto en el que las categorías de cuidado personal y limpieza atraviesan un escenario desafiante.

Según datos de NielsenIQ citados por la empresa, estas categorías evolucionaron por debajo del promedio del mercado, en medio de un consumo más cauteloso. Los consumidores priorizan promociones, formatos más pequeños y decisiones de compra más racionales.

A pesar de este escenario, Newsan logró acelerar su crecimiento a partir de una estrategia basada en innovación, ampliación del portafolio y mayor capilaridad comercial . Durante el último año incorporó tres nuevas categorías: Cuidado Oral, Desodorantes y Lip Balm.

Además, la compañía lanzó seis nuevas marcas , implementó más de 80 proyectos y sumó más de 150 nuevos SKUs, con el objetivo de ampliar su propuesta tanto para consumidores como para clientes.

La expansión también alcanzó al comercio electrónico, donde Newsan incorporó la categoría Fabric & Home Care, con nuevas marcas y propuestas para el cuidado de la ropa y del hogar.

Tide y Dreft se sumaron al segmento de lavado de ropa, mientras que Cascade, Mr. Clean y Febreze ampliaron la oferta hacia categorías como lavado de vajilla, cuidado de superficies y cuidado del aire.

En paralelo, la compañía continuó ampliando su alcance comercial. Durante el último año incorporó más de 100 nuevos clientes, alcanzó un crecimiento de 16% en distribución y expandió 34% el canal e-commerce, uno de los segmentos de mayor dinamismo para la unidad.

Las principales marcas del portafolio también fortalecieron su posicionamiento. Pampers, Gillette, Venus y Vick mantienen posiciones destacadas dentro de sus respectivas categorías, mientras que nueve de cada diez marcas mejoraron sus indicadores de salud de marca, impulsadas por campañas locales, lanzamientos y acciones de cercanía con los consumidores.

Uno de los casos destacados fue Downy, que alcanzó por primera vez en su historia 26,1 puntos de participación de mercado y se posicionó como la marca líder en suavizantes en value share en Argentina.

Nuevas categorías y canales, el próximo objetivo

Luego de completar la integración de la operación adquirida en 2024, Newsan inicia ahora una nueva etapa enfocada en acelerar el crecimiento del negocio. Entre sus prioridades para el próximo año se encuentran la expansión hacia nuevos canales y categorías, el fortalecimiento de la capilaridad comercial en todo el país y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

En ese marco, la compañía prepara el lanzamiento de HIT, una nueva propuesta para la categoría de incontinencia, con el objetivo de desarrollar una alternativa de alta calidad y mayor accesibilidad para los consumidores argentinos.

"Desde el inicio nos propusimos construir una compañía de consumo masivo con capacidad de crecer de manera sostenida, innovar y acercar marcas líderes a más hogares argentinos. Los resultados alcanzados en este segundo año reflejan el avance de esa estrategia y nos impulsan a seguir invirtiendo en nuevas categorías, canales y oportunidades de negocio", señaló Romina Fernández, directora de la unidad de Consumo Masivo de Grupo Newsan.

De esta manera, Grupo Newsan busca consolidar su presencia de largo plazo en el negocio de Consumo Masivo en Argentina, combinando sus capacidades industriales, comerciales y de innovación para ampliar su ecosistema de marcas y acompañar las nuevas necesidades de los consumidores.

Newsan ingresó al sector de Consumo Masivo en 2024, con nueve categorías y marcas como Gillette, Pampers, Always, Downy, Head & Shoulders, Vick, Cebion, Old Spice, Secret, Oral-B, Herbal Essences y Pantene. Recientemente, además, adquirió el 50% de Cdimex, con lo que amplió su presencia en el segmento de belleza e incorporó marcas como Fascino, Elizabeth Arden, Lattafa, Armaf y Rasasi, además de los lineales de Cher, Sarkany, Tucci y Bensimon, entre otras.

El grupo cuenta actualmente con ocho plantas industriales y tres centros logísticos y de distribución y también tiene operaciones en electrónica de consumo, electrodomésticos, alimentos y energía.