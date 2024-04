El auge minero de Salta se destaca por la solidez jurídica y la buena gobernanza

Dra. Andrea Romina Sassarini, actual secretaria de Minería y Energía de Salta, Presidente de COFEMIN

MARCO JURÍDICO PARA LA MINERIA EN LA PROVINCIA DE SALTA

La minería es una política de estado para el Gobierno de Salta, se caracteriza por poseer esquema de concesión judicial que garantiza la estabilidad de las inversiones a largo plazo, en conformidad con la Ley N° 7.141 de Procedimiento Minero, brindando seguridad jurídica a las empresas que pretendan invertir en la Provincia.

Reglamentación de la Ley N° 8164: a partir de dicha norma se implementó la creación del Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras en Salta, con carácter gratuito y público. A la fecha el Registro cuenta con 495 proveedores inscriptos.

Modificación 34 de la Ley N° 7141 . Se impulsó la desburocratización y simplificación de trámites de Informes de Impacto Ambiental y Social y sus respectivas actualizaciones los que deberán presentarse ante la Secretaría de Minería y Energía para su evaluación técnica, reduciendo los tiempos para una gestión efectiva del trámite minero.

. Se impulsó la desburocratización y simplificación de trámites de Informes de Impacto Ambiental y Social y sus respectivas actualizaciones los que deberán presentarse ante la Secretaría de Minería y Energía para su evaluación técnica, reduciendo los tiempos para una gestión efectiva del trámite minero. Reforma del Art. 29, Ap 3°, Ley Nº 6611: Se aprobó un aumento en las tasas por trámites mineros, con el objetivo de fomentar inversiones comprometidas con el desarrollo sostenible. La medida además desalienta inversiones especulativas o inmobiliarias.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

A fin de garantizar el control de la actividad minera la Secretaría de Minería y Energía de Salta como autoridad de aplicación estableció la obligatoriedad de ejecutar de forma regular monitoreos ambientales participativos, y como estrategia fundamental para asegurar la licencia social se han instrumentado por resolución 04/2018 las Mesas de Trabajo Social Minero. Es a través de esos espacios multiactor que se promueve el diálogo y relaciones positivas para que contribuyen al bienestar de las comunidades vinculadas con las operaciones.

Mediante un trabajo articulado y en alianza con universidades y organismos clave como el Consejo Federal de Inversiones, la secretaría de Minería y Energía de Salta estableció acuerdos de trabajo con alto impacto socioambiental.

Recientemente se formaron como veedores ambientales 150 jóvenes de la región puna del departamento Los Andes, capacitándose en temas relacionados con el monitoreo de los componentes de aire, suelo, flora, fauna, higiene y seguridad entre otros.

Asimismo, en un rol de articuladores, entre la Subsecretaría de Educación y Trabajo, y las empresas mineras se concretaron numerosos cursos vinculados a temáticas diversas que van desde conductores de alta montaña, soldadura, albañilería, construcción en seco, operación industrial, etc.

TRANSPARENCIA y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

El Sistema de Información Minera de Salta (SIMSa) - plataforma digital de Gestión Integral de la actividad permitirá reunir datos on line sobre producción, empleo, impacto socio productivo, canon, regalías y administración entre otros. Este mecanismo de transparencia representa un salto cualitativo a la gestión y la información minera

Por otra parte, la provincia de Salta culminó con éxito la segunda fase del proceso de implementación del Estándar Internacional para la transparencia y rendición de cuentas en el sector de industrias extractivas (EITI). Esto se enmarca en la firma del compromiso de adhesión para la transparencia de las industrias extractivas, del cual sólo 4 provincias argentinas presentaron un reporte subnacional que se encuentra digitalizando en la página de la Secretaría de Minería de la Nación

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

Proyectos de Litio

En el ámbito del litio, están en ejecución cuatro proyectos en fase de construcción de planta comercial como Centenario – Ratones (Eramine Sudamérica) con una inversión de US$ 770.000.000, Mariana (Litio Minera Argentina S.A., subsidiaria de Ganfeng Lithium) que invertirá alrededor de US$ 700.000.000, y Sal de Oro (Posco Argentina S.A.U.) con más de U$S 1.600.000.000 de inversión previstos, prometen posicionar a Salta como un importante productor de litio en la región. El proyecto Rio Tinto Rincón Litio también producirá 3.000 Tn de carbonato de litio.

Por otra parte, hay 5 proyectos que se encuentran en etapa de planta piloto y con ello la provincia de Salta es quien más proyectos de litio tiene en carpeta en fases cercanas a producción.

Proyectos Metalíferos

La Provincia cuenta con 2 dos proyectos en etapa de Factibilidad: Diablillos operado por la compañía (Abrasilver) y Taca Taca (operado por la subsidiaria Corriente Argentina) de ambos proyectos se estiman importantes inversiones a futuro. Seguidamente hay 3 proyectos en fase de Pre Factibilidad y 10 en Exploración Avanzada.

Minerales de 1° Categoría

Se puso en marcha la Mina Lindero, operada por la empresa Mansfield Minera S.A. Se convirtió en el segundo complejo exportador de la provincia en solo dos años de producción.

Los boratos ubican a Salta como primera productora de boratos en Sudamérica, y primera productora y exportadora mundial de hidroboracita.

Minerales de 3° Categoría

Control del Transporte de áridos: Se estableció la obligatoriedad de que las maquinarias y vehículos de productores de áridos registrados cuenten con una oblea de identificación (código QR). Esta medida permite llevar un mejor control en la extracción de áridos.

MINERÍA SOCIAL

Las actividades productivas que se generan a partir de los minerales de tercera categoría son impulso al desarrollo emprendedor en comunidades pequeñas. En este sentido junto a Nación se impulsaron convenios con emprendedores y municipios de Cachi, Molinos, Vaqueros, Isla de Cañas y Barrio San Francisco Solano – Capital, para promover el empleo y la productividad a través de proyectos de minería social: cerámicas, ladrillos, sales, ornamentación, etc.

CADENA DE VALOR MINERA: Desarrollo de proveedores y crecimiento del empleo

En virtud de la reglamentación de la Ley de Promoción Minera Nº 8.164 mediante Decreto N° 534/20, se creó el Registro Provincial de Proveedores Locales, gratuito y público, exigiendo a empresas mineras priorizar a proveedores y trabajadores con residencia en la provincia, estableciendo requisitos específicos para calificar como proveedor local. Actualmente son 495 proveedores mineros lo que integran el ecosistema productivo local.

Las empresas mineras deben comprometerse a contratar entre un 40 y un 70% de bienes y servicios localmente, y priorizar la contratación de mano de obra local en un 60%. Esta política ha permitido que el empleo minero siga en pleno crecimiento. Actualmente hay 5300 empleos directos, y más de 20.000 indirectos.

El empleo laboral femenino es el más alto de la región, ya que lleva más de 30 meses ininterrumpidos de crecimiento. A la fecha cerca de 1000 puestos de trabajo están ocupados por mujeres. El porcentaje más amplio del país y la mayor incorporación de mujeres al sector.

INCLUSIÓN MINERA

En sintonía con tendencias mundiales que promueven la inclusión laboral de mujeres en minería, el respeto a los derechos humanos la Provincia adecuó políticas claras para alentar el trabajo justo y equitativo.

Cómo ejemplo de lo antes descripto podemos mencionar:

Resolución 08/23: Se impulsó la Incorporación de perspectiva de género en la evaluación y aprobación de los Informes de Impacto Ambiental y Social.

Se impulsó la Incorporación de perspectiva de género en la evaluación y aprobación de los Informes de Impacto Ambiental y Social. Iniciativas de Equidad: Se firmaron convenios de promoción para la lactancia materna generando espacios amigables para las mujeres trabajadoras en el ámbito minero.

Se firmaron convenios de promoción para la lactancia materna generando espacios amigables para las mujeres trabajadoras en el ámbito minero. Incorporación de empresas mineras al SEI, Sellos de Espacios Igualitarios a fin de promover políticas de integridad y respeto a la diversidad y a los derechos humanos.

PROMOCIÓN MINERA: Minerales estratégicos

La Secretaría ha fortalecido el posicionamiento de Salta como una provincia minera a través de la articulación con organismos provinciales, nacionales e internacionales, estableciendo un compromiso continuo con el desarrollo y promoción de la industria minera a través de programas de trabajo.

Se creó la Mesa de Litio integrada por los gobernadores de la Región Minera del Litio; Salta, Jujuy y Catamarca. El propósito es llevar adelante trabajo conjunto para que las provincias unifiquen la normativa para la explotación del mineral y la industrialización, con una mirada sustentable, ambiental y federal. Esto refleja la cooperación regional para impulsar el desarrollo sostenible de la minería de litio. De igual manera, se creó la Mesa Aurífera, que seguirá igual línea de trabajo con las provincias que la conforman.

En alianza con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones, y el Servicio Geológico Minero de Estados Unidos (USGS) la provincia de Salta logró impulsar buenas prácticas de estudio geológico, supervisión, formación de monitores ambientales, mapeo de proveedores, y optimización en fiscalización minera.

En lo referente al ecosistema proveedor, el Consejo Federal de Inversiones siempre está presente a la hora de acompañar las iniciativas de promoción y fortalecimiento mediante herramientas de financiamiento a proyectos productivos.

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Consolidación de Salta como destino minero de relevancia en eventos globales.

Salta consolidó su posición como un destino minero de relevancia a nivel global, participando activamente en eventos internacionales clave como la feria minera PDAC en Canadá, así como en congresos especializados en litio, oro, cobre y plata. Su presencia destacada en eventos globales ha permitido posicionar a Salta como un actor clave en el escenario minero internacional y generando oportunidades para el intercambio de conocimientos y experiencias en el sector.

Además, Salta se ha consagrado como un destino estratégico para el desarrollo y la promoción comercial de la actividad minera. Debido a su ubicación privilegiada, infraestructura sólida, servicios de calidad y una amplia oferta hotelera, la provincia fue nuevamente elegida como sede de la convención internacional Argentina Mining 2022 y del Seminario Internacional del Litio en 2023. Esto demuestra el reconocimiento internacional de Salta como un centro de excelencia en el ámbito minero y su capacidad para albergar eventos de gran envergadura que impulsan el desarrollo y la colaboración en la industria minera a nivel global.

VINCULO CON ORGANISMOS FEDERALES:

Se afianzó la presencia y participación de Salta en organismos clave como el Consejo Federal Minero (COFEMIN), el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (C.O.F.E.E) y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Actualmente Salta ocupa la presidencia de COFEMIN (Consejo Federal Minero) y es mediante este rol que se gestionan y articulan acciones en conjunto con todas las provincias argentinas. El eje central de este organismo es discutir y decidir sobre temas vinculados con la actividad minera que hacen al crecimiento del sector y al desarrollo sustentable de la actividad minera.

ENERGÍAS RENOVABLES EN PROYECTOS MINEROS

La puna salteña, con sus condiciones óptimas de radiación solar, proporciona un entorno ideal para la implementación de tecnologías de generación solar. Con la reciente aprobación de la construcción de una Planta Fotovoltaica en Mina Lindero la provincia de Salta demuestra el compromiso con el uso de fuentes de energía más limpias en la actividad minera. La planta tendrá una capacidad de generación de 6 MW, y contribuirá significativamente al abastecimiento de energía para las operaciones industriales del proyecto.

Este paso a la transición hacia fuentes de energía más limpias no solo impulsa la industria minera hacia un futuro más sostenible, reduciendo la dependencia de la generación diésel, sino que también tiene un impacto positivo en las comunidades locales, generando empleo y promoviendo políticas ambientales y de género.

Además de Mina Lindero, proyectos de litio como Mariana y Centenario Ratones también están apostando por la energía solar como parte de su abastecimiento energético, reafirmando el liderazgo de Salta en la adopción de prácticas sostenibles en la industria minera.

La secretaría de Minería y Energía cuenta con un equipo de profesionales que lleva adelante la evaluación exhaustiva de los proyectos que se presentan. Este fuerte compromiso de Salta con las energías renovables tiene como base el Plan provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2030.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

La provincia de Salta se enfrenta a una década donde la actividad minera se vislumbra como un eje fundamental de su economía. Ante esta perspectiva, el Gobierno de Salta, en colaboración con diversos actores estatales y del sector productivo, ha trazado un Plan Estratégico de Desarrollo para la Minería que no solo busca impulsar el crecimiento de la industria minera, sino también asegurar que este desarrollo beneficie a toda la población, especialmente en términos de empleo.

Con el objetivo de garantizar la efectividad y la inclusión laboral en este proceso, se diseñó un Plan Educativo que preparará a los individuos con las habilidades necesarias para participar en la industria minera. Este programa educativo no solo ofrece capacitaciones en aspectos técnicos específicos del sector, sino que también proporciona una vía clara para la inserción laboral a través de una bolsa de trabajo oficial.

El programa operativo contempla una oferta educativa que abarca diferentes niveles de educación técnico-profesional, adaptada a la demanda de perfiles laborales a corto, mediano y largo plazo, del mercado laboral minero. La oferta fue identificada por la Cámara de Minería de Salta, así como las brechas de capacitación que deben llenarse para satisfacer esta demanda.

Además, para abordar la creciente demanda de habilidades especializadas en el sector minero, se han lanzado las tecnicaturas universitarias en Oficios para la Industria Minera y en Transporte y Logística Minera a través de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios UPATecO. Esta oferta se suma a la robusta oferta académica que ofrecen las universidades Nacional y Católica de Salta; con todo ello se promete impulsar aún más el desarrollo económico de la región.