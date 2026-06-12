Se alarga la tensión en Medio Oriente: EEUU ve cercano un acuerdo, pero Irán reedita sus líneas rojas

La expectativa sobre finalizar el conflicto se agranda desde el lado estadounidense, que ve un consenso "sólido". Sin embargo, Irán mantiene conversaciones abiertas con mediadores sin nada definido.

Una serie de amenazas fueron esbozadas por Trump, como bombardeos y hasta la toma de instalaciones.

La crisis bélica en Medio Oriente mantiene los ojos del mundo puestos sobre el alcance de un acuerdo entre EEUU e Irán . Sin embargo, pareciera que las partes no terminan de limar asperezas y de encontrar puntos en común para una firma. Mientras el presidente Donald Trump mantiene la expectativa de un pacto cerrado, desde la nación persa ultiman detalles y sostienen que defenderán sus condiciones innegociables, llamadas por ellos como "líneas rojas".

Trump mantiene la expectativa sobre este fin de semana por varias razones : su país vuelve al mundial de fútbol después de 32 años y festejará su cumpleaños número 80 en el que será agasajado en la Casa Blanca.

Sin embargo, la espera se volvió más grande luego de que anunciara este jueves que EEUU e Irán podrían llegar a un acuerdo y que enviaría a su vicepresidente , JD Vance, para la firma.

En las últimas semanas el republicano repitió que está a punto de cerrar un pacto, aunque sin nada que se haya concretado. Muy por el contrario, un vocero del Ministerio de Exteriores iraní declaró a la televisora estatal que los mediadores estaban activos, pero que no había nada cerrado para poner fin al conflicto .

Así, una serie de amenazas fueron esbozadas por el mandatario, como intensificar el conflicto con bombardeos más contundentes contra Irán y hasta la toma de las instalaciones más cruciales de la isla de Kharg, perteneciente a la nación persa y un punto sensible para su industria petrolera.

Irán EEUU "Irán demostró que no está dispuesto a comprometer las que considera sus líneas rojas", afirmó una voz de la diplomacia persa. APFD

“Recibieron una paliza como muy poca gente podría soportar. Y ellos quieren llegar a un acuerdo mucho más que yo”, manifestó Trump en un intercambio con reporteros en la Oficina Oval al explicar por qué estaba seguro de que, esta vez, el pacto se concretaría.

Trump ofreció pocos detalles sobre el arreglo que, según él, está tomando forma, pero le expresó a los periodistas que creía que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojatba Jameneí—herido el primer día de la guerra y del que no se conocer su paradero desde entonces— está listo para dar su visto bueno.

Trump presenta el acuerdo como “muy sólido”, aunque reconoce que sigue siendo “un poco conceptual”, y asegura que garantizaría que la República Islámica no pueda desarrollar un arma nuclear.

Irán reedita sus líneas rojas

Por su parte, la República Islámica sostuvo: "El texto del acuerdo está casi listo. Ya habíamos afirmado que la mayor parte de las disposiciones estaban definidas, pero la parte estadounidense quiso introducir nuevas exigencias", según su diplomacia sobre un borrador.

donald trump mojtaba jamenei Trump ofreció pocos detalles sobre el arreglo pero expresó que creía que Mojatba Jameneí daría su visto bueno.

No obstante, agregaron que "las máximas autoridades examinarán todos los aspectos de cualquier posible acuerdo y comunicaremos nuestra posición en el momento oportuno". El ministerio de Exteriores añadió que las versiones sobre la fecha y el lugar de una eventual firma "son fruto de especulaciones mediáticas" y no corresponden a información oficial.

Por otro lado, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, sostuvo que "los argumentos de la parte estadounidense buscan demostrar que Irán ha cedido ante las presiones y amenazas". En ese sentido, el funcionario destacó el papel de los mediadores y señaló que Pakistán y Qatar están desempeñando una función clave en los esfuerzos diplomáticos.

"Irán demostró que no está dispuesto a comprometer las que considera sus líneas rojas", afirmó el portavoz, quien agregó que durante la reciente visita de una delegación catarí a Teherán se abordaron diversos puntos relacionados con las conversaciones en curso. Las declaraciones reflejan que, pese a los avances anunciados por ambas partes, aún persisten diferencias que impiden dar por cerrado el consenso.