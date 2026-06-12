Feria Fiscal: 10 recomendaciones para evitar equivocarse ante ARCA

¿Cuánto dura la feria fiscal dispuesta por la RG 5863/2026? ARCA fijó el período de feria fiscal de invierno entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio de 2026, ambas fechas inclusive. Son diez días hábiles administrativos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada N° 11/2026 del 2 de junio de 2026, había dispuesto feriado judicial para los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal entre el 20 y el 31 de julio de 2026.

¿Cuál es el alcance de la feria fiscal? La feria fiscal tiene el alcance previsto en la RG (AFIP) 1983. Esa norma es la que define qué plazos se suspenden y bajo qué condiciones.

¿Se prorrogan los vencimientos para presentar declaraciones juradas y pagar tributos? No. Este es el punto que genera más confusión y conviene subrayarlo. La feria fiscal no tiene ningún efecto sobre las fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas —determinativas o informativas— ni sobre el pago de los tributos. Las presentaciones y los pagos deben realizarse en las fechas previstas, con independencia de que coincidan con el período de feria. Cabe señalar que la RG (AFIP) 5437 prevé para la feria fiscal de enero un régimen opcional de presentación y pago bajo ciertas condiciones que no tiene efecto ni aplicación durante la feria fiscal de invierno.

¿Qué efecto tiene entonces la feria fiscal? El alcance de la Feria Fiscal es que durante el transcurso de la misma no deben computarse los días hábiles administrativos respecto de los plazos procedimentales. No obstante, el contribuyente o responsable conserva la facultad de contestar requerimientos, citaciones y cualquier otra actuación durante el período de feria. La suspensión opera en su favor, pero no le impide actuar si así lo decide. Un ejemplo práctico: si un contribuyente recibe el miércoles 8 de julio de 2026 un requerimiento de información con un plazo de respuesta de diez días hábiles, el vencimiento operará el 7 de agosto de 2026, porque los días hábiles comprendidos entre el 13 y el 24 de julio no se cuentan y el 9 y 10 de julio son feriados y día puente no laborable, respectivamente.

¿Puede ARCA continuar ejerciendo sus facultades durante la feria fiscal? Sí. La feria fiscal no paraliza al organismo. ARCA puede continuar ejerciendo sus facultades de fiscalización y control durante ese período, incluyendo la posibilidad de efectuar notificaciones a contribuyentes, responsables o terceros.

¿Qué sucede si ARCA notifica durante la feria fiscal? Si el organismo efectúa una notificación durante la feria fiscal, la misma se tendrá por practicada el día 27 de julio de 2026, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 100 de la Ley 11.683. Los plazos comenzarán a correr a partir del primer día hábil siguiente, es decir, el 28 de julio de 2026.

¿La feria fiscal afecta los plazos de prescripción? No. La feria fiscal no modifica los términos de prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los tributos. No constituye una causal de suspensión ni de interrupción de la prescripción.

¿Puede ARCA efectivizar clausuras durante la feria fiscal? El organismo ha sostenido que las resoluciones firmes que aplican clausuras —es decir, aquellas respecto de las cuales ya no existe recurso pendiente— resultan ajenas al ámbito de aplicación de la feria fiscal. En consecuencia, una clausura firme podría hacerse efectiva dentro del período de feria.

¿Puede ARCA habilitar la feria para determinados trámites? Sí. La RG (AFIP) 1983 prevé que ARCA puede habilitar días y horas para la realización de actos o trámites específicos mediante resolución fundada, cuando la demora pueda afectar los intereses del fisco. También puede disponer que trámites improrrogables para el contribuyente o usuario del servicio aduanero se realicen ante determinadas dependencias, con independencia de la jurisdicción a la que pertenezcan. En esos casos, el contribuyente no puede oponerse a la habilitación.