Dólar: a cuánto subirá el techo de la banda en julio tras el nuevo dato de inflación

Con el dato reciente del nivel de precios, hay modificaciones en los niveles mínimo y máximo para la flotación de la divisa. El BCRA compró más de u$s10.500 millones en lo que va del año.

Con el dato de inflación que difundió este jueves el INDEC , el cuál se ubicó en 2,1%, las bandas de flotación del dólar se actualizarán también al 2,1% en julio.

Es importante resaltar que el techo de la banda cambiaria es donde el BCRA intervendría con reservas en caso de que llegue al valor máximo. Vale aclarar, que hoy los valores están muy lejanos a ese escenario.

Cabe precisar que las bandas ajustadas por inflación debutaron a principios de este año, el 2 de enero, con un piso de $914,78 y un máximo de $1529,03. La ampliación de los límites vinculada al dato de precios buscó agrandar el espacio para la flotación del tipo de cambio, de manera que el esquema sea más flexible.

Con el dato actualizado de inflación que e publicó el jueves, a fines del sexto mes del año, el límite máximo para la moneda estadounidense será $1.844,87. En tanto, el límite inferior quedará en $754,14.

El esquema de bandas cambiarias está vigente desde el mes de abril del 2025, cuando se anunció la salida del cepo cambiario. Pero desde el inicio de 2026, el nuevo mecanismo de actualización fija que el techo y el piso de la banda se mueven diariamente hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tiene dos meses de atraso.

El BCRA decidió conservar el régimen de bandas de flotación para evitar volatilidad o saltos en el precio del dólar. Fuentes del mercado también alertaron que la modificación responde a la necesidad de que el límite superior de la banda deje de apreciarse en términos reales, ya que el ajuste al 1% mensual conllevaba una pérdida en comparación con la inflación, que corre por encima de ese nivel.

El foco en las reservas

El BCRA activó a principios de año un programa de acumulación de reservas internacionales a partir del 1 de enero de 2026 basado en la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

En el transcurso de este año, la entidad monetaria logró comprar reservas por más de u$s10.500 millones. Si bien la regla que había establecido el BCRA era adquirir el 5% del volumen diario negociado, en buena parte de las ruedas pudo hacerse de dólares por una porción mayor.

No obstante, y más allá de que cada vez que el BCRA que compra dólares el organismo inyecta pesos en la economía, las compras no generaron una suba del tipo de cambio oficial, aún se encuentra por debajo de las marcas previas a fines de 2025.