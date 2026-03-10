El CUI lanza la inscripción para sus cursos de marzo 2026

El Centro Universitario de Idiomas abrió el período para anotarse a las propuestas académicas que inician este mes. La fecha límite es el 19 de marzo.

El Centro Universitario de Idiomas ( CUI ) abre las inscripciones para sus cursos correspondientes al mes de Marzo 2026 y estará vigente hasta el 19/03, siendo el jueves 26/03 el inicio de las clases.

Dentro de la propuesta académica, se ofrecen cursos por zoom o presenciales, de 2, 3 y 4 meses de duración. La oferta incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar inglés , portugués, francés, italiano, latín, alemán, catalán, chino, japonés, ruso, coreano, árabe, hebrero, español para residentes y Lenguas Originarias (Guaraní, Quechua, Wichí) con la mejor calidad académica.

La propuesta del CUI es una propuesta federal , que aspira a llegar a todos los rincones de nuestro país. Es por eso que las clases se pueden cursar por Zoom o de forma Presencial en las Sedes Centro, Facultad de Agronomía, Belgrano o Caballito .

La gran diversidad de herramientas que presenta el CUI hace posible que cada estudiante arme su plan de estudios de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, mediante cursos sincrónicos o por plataforma, brindando una experiencia de aprendizaje flexible, organizada y efectiva. Además, el CUI también ofrece cursos de preparación para Exámenes Internacionales, tanto de inglés, como de portugués y chino .

Las inscripciones son abiertas para toda la comunidad , contando también con diferentes becas, promociones y beneficios, de acuerdo al nivel alcanzado y la forma de pago. En esta línea, el CUI brinda precio especial para alumnos, graduados, docentes de la UBA y Universidades Nacionales . jubilados y pensionados . Y también, para estudiantes de 16 y 17 años que realicen su primer curso de nivel en el CUI.

Los cursos cuentan con nivelación online gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales. Se otorgan Certificados y Diplomas UBA. Y, durante el año, habrá además actividades culturales gratuitas abiertas a la comunidad.

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se ha consolidado como el principal espacio de enseñanza de lenguas extranjeras de Latinoamérica, dado su carácter federal, y acercándole a aquellas personas que tienen el interés o la necesidad de aprender una segunda lengua, la posibilidad de hacerlo.

Cabe destacar que el enfoque del CUI no se limita a la enseñanza del idioma, sino que busca promover una visión integradora que fomente el diálogo entre culturas y realidades diversas en contextos reales. Este compromiso se refleja también en los beneficios y posibilidades otorgadas a estudiantes universitarios y de distintas organizaciones.

Para obtener más información e inscribirse: www.cui.edu.ar o (011) 5353-3000 // 0810 345 3066.