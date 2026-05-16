Rescate en Maldivas: murió uno de los buzos que fue recuperar los cuerpos de los turistas italianos

El incidente ocurrió durante el operativo rescate, a unos 50 metros de profundidad. Las fuertes corrientes y la baja visibilidad en el área —ubicada a unos 100 kilómetros de Malé— dificultan el trabajo de los equipos de rescate

Archivo. La estudiante Giorgia Sommacal, el instructor Gianluca Benedetti y la profesora Mónica Montefalcone, tres de las víctimas fatales.

El operativo de rescate en las Islas Maldivas terminó en tragedia este sábado luego de que un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional muriera por descompresión mientras participaba de la búsqueda de cinco turistas italianos desaparecidos en una cueva submarina del atolón Vaavu. El accidente ocurrió durante tareas realizadas a unos 50 metros de profundidad, en una misión que las propias autoridades calificaron como de “muy alto riesgo”.

El vocero presidencial maldivo, Mohammed Hussain Shareef, confirmó que el rescatista falleció por “descompresión submarina después de ser trasladada a un hospital en la capital”. Además, remarcó que “la muerte demuestra la dificultad de la misión”.

La operación intenta recuperar los cuerpos de cinco buzos italianos desaparecidos desde el jueves, cuando ingresaron a una cueva ubicada a unos 50 metros bajo el nivel del mar, muy por encima del límite recreativo de 30 metros permitido en esa zona del archipiélago.

Las condiciones climáticas complicaron todavía más el operativo. Según detallaron las autoridades locales, las fuertes corrientes y la baja visibilidad en el área —ubicada a unos 100 kilómetros de Malé— dificultan el trabajo de los equipos de rescate. Días antes, el gobierno había emitido una advertencia amarilla para embarcaciones y pescadores debido al mal tiempo.

El primer cuerpo hallado fue el del instructor de buceo Gianluca Benedetti, encontrado cerca de la entrada de la cueva pocas horas después del accidente. Los investigadores creen que el resto del grupo avanzó hacia sectores más profundos del sistema subterráneo, compuesto por tres grandes cámaras conectadas por estrechos pasadizos.

Entre los desaparecidos figuran integrantes de un equipo de la Universidad de Génova, incluida la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija y dos investigadores. El quinto integrante era instructor de buceo y jefe de operaciones de la embarcación en la que viajaban.

De acuerdo con medios locales, el grupo inició la inmersión el jueves por la mañana y fue reportado como desaparecido luego de no regresar a la superficie.

Investigación y asistencia consular

Mientras continúa la búsqueda, el Ministerio de Turismo de Maldivas suspendió la licencia de la embarcación que alojaba a la expedición hasta que concluya la investigación oficial. Otros 20 ciudadanos italianos que participaban del viaje permanecen a salvo y reciben asistencia psicológica.

El canciller italiano Antonio Tajani aseguró que el gobierno trabaja para concretar la repatriación de las víctimas y coordina tareas con Divers Alert Network. Italia también enviará especialistas en rescate de aguas profundas para colaborar en la misión.

En paralelo, la Embajada de Italia en Colombo —que tiene jurisdicción sobre Maldivas— mantiene contacto permanente con las familias para brindar apoyo legal y administrativo. Las tareas de exploración en la tercera cámara de la cueva quedaron suspendidas hasta que mejoren las condiciones de visibilidad submarina.