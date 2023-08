El CEO de JetSmart se mostró a favor del cierre del aeropuerto de El Palomar.

Señaló que aquella movida "finalizó con la experiencia de El Palomar como aeropuerto "low cost" , el único al cual los pasajeros podían llegar en tren", pero Ortiz indicó que "en los planes de JetSmart no figura irse del Aeroparque metropolitano, gane quien gane las elecciones presidenciales de octubre". "Creo que lo importante ahí es tener una conversación con quien sea que gane las elecciones. Es difícil pensar que Buenos Aires necesita tres aeropuertos" , dijo Ortiz.

El CEO de JetSmart se refirió a los Precios Justos en aerolíneas

Ortiz se refirió al acuerdo firmado la semana pasada junto con Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Andes, para que se integren por cuatro meses al programa Precios Justos, con el compromiso de no aplicar incrementos sobre los pasajes domésticos por arriba del 4% mensual. "No era algo que tuviéramos en la agenda, siempre hemos sido partidarios de que sea el mercado el que limite los precios a nivel de competencia, oferta y demanda. Entendemos el contexto y nos adherimos al plan, estamos en este compromiso por estos meses y esperamos que los costos que son controlables también tengan coherencia con ese 4% de tope a los incrementos a los que nos comprometimos", afirmó el ejecutivo. "Pero bueno, es un programa de corto plazo y lo entendemos así. Estoy seguro de que no va a ser un tema permanente sino puntual, por parte de un gobierno que aplicó un programa como el PreViaje, que ha sido muy positivo", destacó Ortiz.

También hizo mención al acuerdo alcanzado con American Airlines, indicando que han venido trabajando "en desarrollar una alianza bien particular, única en el mundo, que consiste en enlazar una red de rutas ultra low cost como la de JetSmart con una línea full service mundial como es American. Estuvimos desarrollando tecnologías y las pusimos a funcionar en Chile desde junio, en un proceso paso a paso, primero con cuatro destinos y ya llegamos a ocho".

Al respecto, agregó: "Vamos a ir expandiendo el número de combinaciones y ofertas en Chile, luego en Perú y por último en Argentina. Es un proceso que toma sus pasos, pero nos permite anticipar que en Argentina va a haber la posibilidad de que los pasajeros compren un código compartido que les permita, por ejemplo, volar de Bariloche a Buenos Aires, y luego conectar un vuelo de American Airlines hacia Miami y luego hacia Chicago", y señaló que espera que ese tipo de operaciones esté disponible "antes de que termine el año".