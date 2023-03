El desafío de ser mujer y liderar una empresa en un mundo de hombres

MUJERES en MOVIMIENTO: CANTERAS del MUNDO

Pero no estuvieron solos. En todo el trayecto contaron con el acompañamiento del Banco Nación, entidad que bajo la presidencia de Silvina Batakis tomó entre sus principales objetivos el impulso para las empresas que son lideradas por mujeres. "El Nación nos acompañó prácticamente desde nuestros inicios con inversiones de capital de trabajo. Actualmente estamos renovando la planta productiva", afirmó Luciana. Hace poco, gracias a ese respaldo, pudieron compraron una nueva máquina lustradora.

Si bien admite que no le costó ingresar a la industria, siempre notó que había pocas mujeres en puestos de poder, pero ahora destaca que creció la presencia femenina en áreas comerciales y gerenciales. "Me he desempeñado en un rubro donde mayormente la actividad es desarrollada por hombres, pero a lo largo de los años la incorporación en la actividad de la mujer es mayor", destacó.

"Nosotros hemos tenido y tenemos mujeres en las gerencias, y este año se incorporó una mujer en el puesto de cortador, un puesto operativo en el que creemos que no hay antecedentes", resaltó.