Funcionarios de Economía se refirieron a los créditos hipotecarios del Banco Nación: "No hicimos nada ilegal" + Seguir en









Federico Furiase y Felipe Núñez aseguraron que accedieron a los préstamos “como cualquier hijo de vecino”, rechazaron tasas preferenciales y defendieron la reapertura del crédito tras la baja de la inflación.

Federico Furiase y Felipe Núñez aseguraron que accedieron a los préstamos “como cualquier hijo de vecino”.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor económico Felipe Núñez rechazaron este jueves haber recibido privilegios en los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación y aseguraron que accedieron a los préstamos bajo las mismas condiciones que cualquier cliente de la entidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Núñez sostuvo que “no hicimos nada ilegal ni inmoral” y explicó que eligieron el Banco Nación porque ambos cobran allí sus salarios, son clientes y ofrecía “la tasa más competitiva del mercado”.

En ese sentido, remarcó que sus familias se endeudaron a 30 años para comprar una casa y negó cualquier tipo de trato diferencial: “No hubo tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron”. Además, relativizó el peso de los funcionarios involucrados en la polémica al señalar que representaron menos del 0,2% de los 27.000 créditos otorgados por la entidad.

Embed ▶️ FELIPE NÚÑEZ Y FEDE FURIASE SOBRE EL CRÉDITO HIPOTECARIO EN ARGENTINA@Felii_N: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito hipotecario a la misma tasa y plazo que puede sacar cualquiera que sea apto… pic.twitter.com/LKGS3coDog — Agustin Pistone (@agustin_pistone) April 9, 2026 El funcionario también defendió el impacto político y económico que tuvo la discusión pública alrededor de los UVA. Afirmó que la controversia ayudó a poner nuevamente en agenda una herramienta que permite ampliar el acceso a la vivienda, dinamizar el mercado inmobiliario y profundizar el mercado de capitales. “Le demostró a los argentinos que es un gran producto para acceder a su casa”, afirmó.

Para Furiase, la vuelta del crédito hipotecario tiene que ver con la estabilización macroeconómica del Gobierno Por su parte, Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para segunda vivienda y a una tasa más alta. También respondió a los cuestionamientos sobre una supuesta tercera propiedad al explicar que se trata de una donación del 33% de derechos de usufructo realizada por sus padres, y que no reside allí desde 2010. “No se toma como una vivienda, claramente”, sostuvo.

El titular de Finanzas vinculó la vuelta del crédito hipotecario a la estabilización macroeconómica iniciada a mediados de 2024, con baja de inflación y tasas de interés, lo que permitió a los bancos extender plazos de financiamiento. Según explicó, también cambió el destino del crédito bancario: mientras antes el 50% de los activos se destinaba al sector público, hoy ese porcentaje se orienta mayormente a familias y empresas. La controversia incluye a otros funcionarios y legisladores que también accedieron a préstamos UVA. Entre ellos figuran Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero, Lorena Villaverde, Juan Pablo Carreira, Sharif Menem, Guillermo Madero, Emiliano Mongilardi y Leandro Massaccesi, este último recientemente desplazado de su cargo.