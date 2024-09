El dueño de Loma Negra logró renegociar su deuda y se allana el camino para vender la cementera

En esa nota, Loma Negra informó sobre la situación de su controlante indirecto, pero aclaró que la reestructuración de esos pasivos no afecta sus operaciones: “Es importante resaltar que Loma Negra no es parte de la Recuperación Extrajudicial, y por lo tanto, no implica efecto alguno sobre los derechos y obligaciones de la Compañía, ni existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos”.

“Informamos que, en el día de hoy, nuestro accionista controlante indirecto, InterCement Participações S.A. (“InterCement”) informó que junto con otras empresas del grupo ha presentado para su homologación un plan de recuperación extrajudicial en Brasil, contando con la aprobación de acreedores que representan más de 1/3 de su endeudamiento, de acuerdo con la ley de Brasil (el “Plan de Recuperación Extrajudicial”)”.

“El Plan de Recuperación Extrajudicial es una etapa más de la estrategia de readecuación de la estructura de capital de InterCement ya comunicada, la cual tiene como objetivo implementar una reestructuración de su endeudamiento, preservar su negocio y buscar una solución que maximice el valor con sus acreedores y stakeholders”, agregó.

“La ocurrencia del Plan depende de la verificación de determinadas condiciones y eventos, incluyendo la celebración de un contrato de compra y venta de participaciones societarias, activos y operaciones de InterCement a un tercero inversor, transacción que aún se encuentra en fase de negociación”, añadió.

La solicitud de homologación que InterCement presentó ante la Justicia de Brasil se produjo pocos meses después de que la empresa obtuviera protección temporal de sus acreedores durante un proceso de mediación y negociaciones para una potencial venta a CSN otro de los grandes jugadores del mercado brasileño de cemento.

Según los analistas locales, InterCement “se ha visto afectada por las altas tasas de interés en Brasil, su mayor mercado, y los esfuerzos por desinvertir en activos africanos no han sido suficientes para calmar los temores sobre su estructura de capital, considerada insostenible por la calificadora Fitch Ratings”.

El grupo propietario de Loma Negra está agobiado por su endeudamiento

InterCement está agobiada por una deuda que suma alrededor de u$s1.600 millones. La mitad de su pasivo está concentrado en tres bancos brasileños: Bradesco, Itaú y Banco do Brasil. La actitud de éstos bancos es clave para el desarrollo de la negociación, tanto consensuada como judicial, así como también de una próxima venta al grupo CSN.

En los últimos meses InterCement no pudo hacer frente a todos los vencimientos en tiempo y forma, y por eso a mediados de julio pasado adoptó una serie de medidas para negociar con sus acreedores financieros y proteger sus activos hasta completar su estrategia de desinversión en todas las geografías, incluyendo Argentina.

Ahora, el acuerdo al que llegó InterCement con sus acreedores allana el camino para avanzar con la discusión del traspaso accionario. El plazo de exclusividad para negociar que beneficiaba a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Brasil, venció el 12 de agosto pasado y no fue renovado.

Si bien las gestiones con el grupo brasileño se mantienen vivas, la caída de la exclusividad abrió las puertas para que otros interesados acerquen sus propuestas.

Entre los otros candidatos figura el empresario argentino Marcelo Mindlin, pero su interés es solamente por la cementera de Olavarría. Dueño de la constructora Sacde, no resigna sus pretensiones de quedarse con la ex empresa de los Fortabat para integrar verticalmente toda la operatoria de su compañía.

Pero la negociación con CSN avanza a paso lento porque no sólo se discute allí la compra de Loma Negra sino de todo el paquete accionario de InterCement, el holding controlante del negocio cementero de Camargo Correa en Brasil y Argentina.

La última renovación del período de exclusividad fue a fines de julio, según indicó en ese momento la empresa en una comunicación a las bolsas de Buenos Aires y Sao Paulo. Pero la misma nota aclaraba que “el plazo de vigencia se renovará automáticamente hasta el 12 de agosto de 2024 en tanto las partes demuestren activamente su compromiso”.

Aunque la última vez no hubo comunicación oficial, Ámbito pudo confirmar que el plazo vencido el 12 de agosto no fue prorrogado por falta de acuerdo. Pero también pudo saber que el hecho de que se haya vencido el plazo no implica que las negociaciones con CSN no continúen.

Por lo pronto, InterCement queda ahora con manos libres para recibir y evaluar ofertas de otros interesados. De todos modos, desde un principio se dejó saber en las oficinas centrales de Brasil que el aspirante preferido siempre fue CSN dado que su oferta era más abarcadora de todas las operaciones del hólding y no sólo incluía los activos en Argentina.

Loma Negra presentó buenos resultados operativos en el primer semestre

De todos modos, la cementera brasileña mantiene la decisión de irse del país desde hace ya tiempo, independientemente de que los resultados de la operación de Loma Negra en los últimos trimestres mostraron mejoras evidentes a pesar de un contexto económico adverso.

La cementera de Olavarría presentó hace pocos días el cierre de resultados al 30 de junio de 2024. Durante ese semestre, tuvo ingresos netos por ventas de $233.057 millones, con un incremento interanual del 171,4%. Y también hubo un aumento notable en la ganancia neta que trepó a $38.366 millones, con una suba del 194,9% contra el mismo período del año 2023.

Estos números se registraron a pesar del impacto negativo en los despachos de cemento por la paralización de las obras públicas que se produjo desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Y la empresa mantiene expectativas positivas para la segunda mitad del año:

“La industria del cemento parecería haber superado el punto más bajo en términos de despachos en marzo, viendo desde entonces una recuperación secuencial en el nivel de actividad. Los primeros logros en términos económicos del plan de estabilización del Gobierno, como la abrupta caída de la inflación, el superávit fiscal y la baja de la tasa de referencia están generando un contexto que hace posible vislumbrar una recuperación más marcada de la demanda para el segundo semestre”, sostuvo Loma Negra en el informe que elevó a la Comisión Nacional de Valores.