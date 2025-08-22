ABB refuerza su apuesta en Argentina con un Centro Regional de Servicio y Entrenamiento







La multinacional tecnológica inauguró un espacio en Buenos Aires para soporte, capacitación y desarrollo de soluciones industriales.

Con esta inauguración, ABB reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria argentina.

ABB, líder global en electrificación y automatización, inauguró en Buenos Aires su nuevo Centro de Servicio y Entrenamiento Tecnológico Regional, un espacio diseñado para brindar soporte postventa, asistencia técnica y capacitación a clientes, partners oficiales y equipos internos. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de potenciar la cercanía con los sectores productivos y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes.

La instalación, ubicada en el predio industrial Espacios Estrella, se suma a la planta de Bella Vista (Tucumán), donde la firma produce equipos de electrificación de baja tensión, y a las oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires. Con este nuevo paso, ABB busca reforzar la confianza de sus clientes, acelerar la transferencia de conocimiento y maximizar la disponibilidad operativa de sus tecnologías.

“Este espacio marca un hito más en la centenaria operación de ABB en Argentina. Permitirá realizar diagnósticos avanzados, monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, ayudando a impulsar juntos la creación de valor con nuestras tecnologías”, destacó Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Giselle Somale, Country Holding Officer, ABB Argentina, Uruguay y Paraguay realiza el corte de cintas en la jornada inaugural Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB para Argentina, Uruguay y Paraguay, realiza el corte de cintas en la jornada inaugural. Un hub tecnológico para la región El nuevo centro fue concebido como un hub estratégico que combine dinamismo, digitalización y transferencia tecnológica. Allí se integrarán las distintas unidades de negocio de ABB, cada una con un aporte clave para la transformación industrial. Desde Process Automation, que pondrá el foco en industrias complejas como minería, pulpa y papel, alimentos y bebidas y químicos, hasta Robótica y Automatización Discreta, que acompañará a los clientes en la transición hacia una manufactura conectada, colaborativa y más sustentable.

También tendrá un rol central la división Motion, que proporciona tecnología para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento operativo mediante variadores de velocidad y motores inteligentes. Por su parte, el área de Electrificación sumará servicios de reparación y mantenimiento, ensayos de relés e interruptores y plataformas conectadas para monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, con especial foco en aplicaciones para la industria y los data centers. La propuesta se completa con entrenamientos “hands-on” y demostraciones prácticas que permitirán a los usuarios validar procesos en condiciones similares a las reales.

Parte de una red global El espacio en Argentina se integra a una red de más de 50 centros de servicios de ABB en el mundo, alineados con los modelos implementados en Estados Unidos, Alemania e Italia. En todos los casos, la compañía busca crear entornos donde los clientes puedan “ver, tocar y probar” las tecnologías, validar procesos y fortalecer la colaboración técnica. Con esta inauguración, ABB reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria argentina, sumando cercanía, innovación y mejora continua. “El contacto directo con nuestras tecnologías y especialistas permite acelerar la toma de decisiones y generar vínculos más estrechos con nuestros clientes”, remarcó Somale. Presente en más de 100 países y con más de 140 años de historia, ABB avanza en su objetivo de impulsar un futuro más eficiente y sostenible, conectando la ingeniería y la digitalización para llevar la industria a un nuevo nivel de desempeño.