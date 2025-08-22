Creó uno de los juegos más famosos del mundo y se convirtió en millonario: quién es Brandon Beck, la mente detrás de "League of Legends"

Sin pensar que alcanzaría millones de hogares, este hombre creó el juego más importante de la historia competitiva de los e-Sports.

Fue una de las mentes detrás del videojuego que genera millones de dólares al año.

Brandon Beck , un fanático de los videojuegos, apostó todo por una idea que conquistó millones . Desde un pequeño apartamento en Los Ángeles, creó un fenómeno global que cambió el entretenimiento. Su historia de esfuerzo y visión engancha por cómo un joven emprendedor revolucionó la industria con un solo juego.

Con pasión y trabajo duro, Beck transformó su sueño universitario en un imperio del gaming. Su creación marcó un antes y un después en la cultura digital . Esta trayectoria de riesgo e ingenio invita a explorar cómo un soñador alcanzó la cima con millones en juego.

Brandon Beck, graduado en Administración de Empresas por la Universidad del Sur de California, conoció a Marc Merrill en 2001 , compartiendo su amor por videojuegos como StarCraft . Soñaban con un juego que uniera a jugadores globales, una idea que los llevó a fundar su propia empresa.

En 2004, Beck trabajó como consultor en Bain & Company, analizando entretenimiento y tecnología. Insatisfecho con los juegos de la época, dejó su empleo y en 2006 fundó Riot Games con Merrill . Con 1.5 millones de dólares de inversores, comenzaron a desarrollar League of Legends en Los Ángeles.

En 2009, lanzaron League of Legends, un juego multijugador gratuito de arena de batalla que atrajo 100 millones de jugadores mensuales para 2016 . Beck, como CEO, impulsó un modelo de microtransacciones. En 2011, Tencent compró la mayoría de Riot por 231 millones de dólares , consolidando su éxito.

En 2017, Beck pasó de CEO a copresidente de Riot Games, enfocándose en nuevos proyectos como Valorant y la serie Arcane de Netflix, donde es productor ejecutivo. Su visión expandió Riot a 24 oficinas globales y lideró el auge de los esports con torneos millonarios.

Cientos de millones: el patrimonio actual de Brandon Beck

En 2025, Brandon Beck tiene un patrimonio de 200 millones de dólares. Su riqueza viene de fundar Riot Games, vender acciones a Tencent y su salario de 10 millones anuales como CEO hasta 2017. League of Legends generó 1.3 mil millones en 2015.

Beck compró una mansión de 21.5 millones en Brentwood, Los Ángeles, en 2015, y es copropietario del club Los Angeles FC. En redes sociales, con miles de seguidores, comparte su pasión por la comida y los videojuegos, aunque no revela detalles financieros específicos. A los 43 años, vive con su esposa Natasha y apoya causas de educación y sostenibilidad.