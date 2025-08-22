Un horno inteligente y de plástico: el invento millonario realizado con impresión 3D que te sorprenderá







El horno Pyra muestra cómo la impresión 3D mueve millones al unir tecnología, sustentabilidad y cocina inteligente en un solo invento.

Un horno hecho con impresión 3D y controlado por inteligencia artificial promete transformar la cocina y atraer millones en inversiones.

La innovación tecnológica mueve millones alrededor de todo el mundo y la impresión 3D se consolida como una de las herramientas más disruptivas. Desde prótesis médicas hasta viviendas, su alcance no deja de expandirse y ahora también revoluciona la cocina.

Un equipo de emprendedores presentó Pyra, el primer horno inteligente fabricado con plástico mediante impresión 3D, un invento que ya genera expectativa en el sector gastronómico.

Embed - Trailer: Project Pyra, First 3D Printed Smart Oven Qué es y cómo funciona Pyra, el horno hecho con impresión 3D Pyra es un horno portátil que combina diseño sustentable y tecnología avanzada. Está construido con materiales plásticos reciclables y piezas impresas en 3D, lo que lo convierte en una alternativa ligera, accesible y con bajo impacto ambiental.

El dispositivo integra un sistema de Inteligencia Artificial que regula automáticamente la temperatura y los tiempos de cocción. A través de una aplicación móvil, el usuario puede programar recetas, controlar el proceso en tiempo real y recibir alertas cuando la comida está lista.

Otra característica destacada es su eficiencia energética: consume menos electricidad que los hornos convencionales y mantiene un rendimiento parejo en distintos tipos de preparaciones. Esta ventaja lo vuelve atractivo tanto para hogares como para emprendimientos gastronómicos.

