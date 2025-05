El dueño de OnlyFans negocia la venta del sitio por u$s8.000 millones

Un grupo inversor liderado por Forest Road Co., una firma de inversión con sede en Los Ángeles con intereses en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento es el principal interesado.

Radvinsky está en conversaciones para vender OnlyFans a un grupo inversor liderado por Forest Road Co., una firma de inversión con sede en Los Ángeles con intereses en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento, por una valoración de 8.000 millones de dólares, según confirmó el portal Variety, confirmando un informe anterior de Reuters. Las conversaciones con el grupo liderado por Forest Road no son exclusivas y no hay un plazo para la posible formalización del acuerdo.