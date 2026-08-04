El "efecto Vaca Muerta" impacta en el real estate: Neuquén ya aporta el 70,5% del petróleo nacional y acelera el desarrollo inmobiliario

Con un superávit energético histórico y récords de producción no convencional, la capital neuquina enfrenta una estrechez de oferta de alquileres. El avance de proyectos clave abrió la puerta al capital minorista e institucional.

La transformación de la matriz productiva argentina dejó de analizarse en términos de potencial futuro para medirse en números de ejecución diaria. En abril de 2026, la provincia de Neuquén consolidó su hegemonía energética al alcanzar un récord histórico de producción petrolera, posicionándose un 36,18% por encima del mismo periodo del año anterior. Sobre el total nacional de 891.704 barriles diarios, la Cuenca Neuquina ya explica el 70,5% de la extracción del país —con un 97% correspondiente a crudo no convencional (shale)—, configurando un escenario donde más de dos de cada tres barriles producidos en la Argentina provienen de su suelo .

Este desempeño ha tenido un impacto directo e inmediato en la macroeconomía nacional. La balanza comercial energética registró un superávit récord de USD 1.402 millones en el mes de abril, marcando el registro mensual más elevado de la historia reciente, impulsado por un crecimiento interanual del 86% en las exportaciones y una contracción sostenida de las importaciones. En el acumulado del primer semestre de 2026, el saldo positivo roza los USD 7.000 millones, proyectando estimaciones privadas e internacionales que ubican el superávit anual entre los USD 12.000 y USD 15.000 millones.

La expansión extractiva no ocurre de manera aislada en Añelo; exige una red densa de servicios, administración y soporte que se comanda directamente desde Neuquén Capital. La ciudad se ha consolidado como la plataforma corporativa y logística de todo el entramado de Vaca Muerta, alojando las sedes operativas de las principales petroleras, firmas de servicios especiales, consultoras y la infraestructura de conectividad que abastece la cuenca.

Esta dinámica ha generado un desacople marcado respecto del mercado inmobiliario del resto del país. Mientras diversas plazas discuten el ritmo de absorción del stock disponible, la capital neuquina experimenta una demanda constante y solvente de metros cuadrados, tanto para alquileres temporarios corporativos como para residencia de profesionales y ejecutivos, que supera de forma estructural a la oferta existente.

Frente a esta ventana de oportunidad, el mercado inmobiliario ha desarrollado alternativas de canalización de capital que permiten ingresar a la dinámica neuquina, sin la necesidad de adquirir una unidad completa de manera individual. A través del modelo de inversión fraccionada operado por Crowdium, la plataforma con una década de trayectoria en la estructuración de activos inmobiliarios, inversores minoristas e institucionales están participando en proyectos estratégicos con tickets de ingreso a partir de ARS 1.000.000.

Quienes eligen esta inversión no lo hacen para mudarse, lo hacen para obtener rentabilidades por la revalorización del activo y la reventa en un plazo de 24 meses. Este tipo de operación produce rentabilidades totales estimadas de entre el 24 y 28% en dólares.

El foco de atención se concentra actualmente en Next Neuquén, un proyecto concebido bajo el concepto de Rental Design ubicado en el residencial Barrio Santa Genoveva. Diseñado específicamente para responder a los estándares demandados por el segmento ejecutivo y profesional, el desarrollo atraviesa su etapa más atractiva de edificación con un hito de avance operativo sobresaliente: su estructura resistente crece al ritmo constante de una losa por mes. Esta velocidad de ejecución atrae a los transeúntes e inversores que aprovechan la etapa antes de que el precio se normalice a la de los desarrollos a estrenar en la zona. En Neuquén, el valor del metro cuadrado es comparable solo con los mejores barrios de CABA.

El esquema financiero planteado para Next Neuquén combina liquidez inmediata y apreciación de capital: contempla el pago de una renta temprana en dólares del 1% trimestral durante la etapa constructiva, sumado a la ganancia de capital obtenida tras la venta del activo finalizado, alcanzando una rentabilidad estimada total de entre el 24% y el 28% en dólares.

Perspectivas 2031: proyección energética y real estate

Las proyecciones del sector señalan que el proceso neuquino se encuentra en su fase inicial de maduración. El plan de desarrollo industrial proyecta triplicar la producción de petróleo y elevar la de gas natural en un 150% hacia 2030. Esta meta requerirá inversiones estimadas en USD 40.000 a USD 50.000 millones destinadas a perforación, infraestructura de transporte —como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur— y plantas de licuación de GNL. Se proyecta que para 2031 las exportaciones del sector puedan aportar hasta USD 50.000 millones anuales y demandar la generación de 280.000 empleos directos e indirectos.

En este marco, la inversión en metros cuadrados estratégicos en la capital neuquina se posiciona no solo como un resguardo de valor frente a la volatilidad, sino como una participación directa en la infraestructura urbana que hace posible el crecimiento energético del país. Para conocer cómo invertir y por qué es el mejor momento para hacerlo, podés registrarte sin costo en Crowdium.