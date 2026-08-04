El Gobierno reúne otra vez a la mesa política para reactivar la agenda legislativa y buscar respaldo en el Congreso

El encuentro será este martes en Casa Rosada. El oficialismo buscará avanzar con la Ley de Propiedad Privada, negociar cambios para sumar votos aliados y definir el cronograma de otros proyectos considerados prioritarios.

El Gobierno reúne otra vez la mesa política para reactivar la agenda legislativa y buscar respaldo en el Congreso.

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política con el objetivo de reactivar la agenda legislativa tras el receso del Congreso y definir la estrategia para las próximas semanas. El encuentro estará enfocado en impulsar los proyectos que el oficialismo considera prioritarios y en fortalecer los acuerdos con sectores aliados para garantizar su aprobación.

La reunión se realizará a las 13 en la Casa Rosada y contará con la participación de los nueve integrantes del espacio de coordinación política. Uno de los principales temas será la nueva versión del proyecto de Ley de Propiedad Privada , que volverá a debatirse el jueves en el Senado .

La intención del Poder Ejecutivo es introducir modificaciones en algunos puntos del texto, entre ellos el límite para la compra de tierras , con el objetivo de ampliar el respaldo legislativo. Tras el encuentro, la senadora Patricia Bullrich ofrecerá una conferencia de prensa en la Cámara Alta para presentar los cambios incorporados a una iniciativa que ya acumula 16 borradores .

Ante la falta de respaldo, especialmente por parte de los gobernadores , el oficialismo analiza elevar del 15% al 25% el límite para la venta de tierras previsto en uno de los artículos que mayor controversia generó durante la discusión del proyecto.

" Estamos en plena negociación ", aseguró una fuente legislativa , luego de que Bullrich lograra imponer modificaciones frente a la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , quien se había mostrado reticente a alterar el texto original.

La agenda legislativa del oficialismo

Además de la Ley de Propiedad Privada, el Poder Ejecutivo buscará definir el cronograma de tratamiento de otras iniciativas previstas para este mes. Entre ellas sobresalen la reforma de la carta orgánica del Banco Central, considerada por el oficialismo como el proyecto más importante del semestre, y la reforma política, una de las apuestas centrales para consolidar el proyecto de gobierno de Javier Milei.

También figuran en la agenda Inocencia Fiscal II, la modificación del régimen de Zonas Frías y un paquete económico que complementará los cambios previstos para el Banco Central.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este martes a las 15 a los jefes de bloques aliados con el objetivo de coordinar un cronograma de trabajo conjunto.

El desafío de combinar la agenda legislativa con la campaña

En la Casa Rosada también reconocen la necesidad de definir cómo equilibrar la actividad parlamentaria con la estrategia electoral del oficialismo de cara a la búsqueda de un nuevo mandato presidencial.

Dentro del entorno del Presidente existen diferencias sobre el momento elegido para profundizar la campaña. Algunos dirigentes consideran que haber adelantado el clima electoral dificulta la construcción de acuerdos en el Congreso.

"Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina", sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial.