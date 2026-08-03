Arrancó la nueva La Serenísima: Arcor y Danone activaron el joint venture que cambia el mapa del negocio lácteo

Tras completar la compra de Mastellone en marzo y avanzar con la reorganización societaria en mayo, las compañías activaron desde el 1° de agosto la nueva estructura que concentrará el negocio bajo una conducción compartida

La empresa facturó $1,88 billones durante 2025, pero terminó el ejercicio con una pérdida neta de $65.364 millones.

Después de más de un año de negociaciones , aprobaciones societarias y cambios de control, La Serenísima comenzó oficialmente una nueva etapa . Desde el 1° de agosto quedó operativo el joint venture entre Arcor y la francesa Danone, una estructura que concentrará bajo una misma conducción el negocio de Mastellone Hermanos y que marca el cierre de una de las operaciones corporativas más relevantes del año en la industria alimenticia.

La novedad fue comunicada por Arcor a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante. Allí informó el inicio del Joint Venture Lácteo con Compagnie Gervais Danone , acompañado por un proceso de reorganización societaria mediante el cual las participaciones accionarias en Mastellone Hermanos serán transferidas a La Serenísima Unida S.A. , la sociedad que administrará el negocio conjunto.

La nueva compañía será administrada por un directorio integrado por ocho miembros, cuatro designados por Arcor y cuatro por Danone , bajo un esquema de conducción paritario. Además, ambas empresas aprobaron un Acuerdo de Accionistas que regulará el funcionamiento del joint venture y los mecanismos de toma de decisiones.

El anuncio representa el paso final de un proceso que comenzó en marzo, cuando Arcor y Danone completaron la compra del 100% de Mastellone Hermanos tras cerrar un acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint. Dos meses después avanzaron con la creación del vehículo societario que daría soporte a la integración y ahora esa estructura quedó finalmente en funcionamiento.

Más allá de la ingeniería societaria, el objetivo de la nueva estructura es integrar definitivamente un negocio que durante años funcionó dividido . Mientras Mastellone administraba categorías como leche fluida, quesos, manteca y dulce de leche, Danone explotaba los yogures, postres y otros productos refrigerados bajo la misma marca La Serenísima.

La reorganización permitirá unificar decisiones comerciales, logística, compras y distribución, buscando capturar sinergias en un contexto donde la rentabilidad de la industria sigue bajo presión.

Los últimos balances de Mastellone reflejan ese escenario. La empresa facturó $1,88 billones durante 2025, pero terminó el ejercicio con una pérdida neta de $65.364 millones, pese a procesar alrededor de 1.482 millones de litros de leche. El problema no pasa por la escala, sino por un negocio donde los costos crecieron más rápido que la capacidad de trasladarlos a precios.

Ese contexto también se refleja en el consumo. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados crecieron 19,9% interanual en pesos corrientes durante mayo, pero cayeron 10% en términos reales. El informe también señala que el consumidor se inclinó por productos más básicos y de menor valor agregado, mientras los precios de los lácteos evolucionaron por debajo de la inflación. La categoría representó el 11,3% de las ventas totales de supermercados, prácticamente sin cambios respecto de los últimos años.

Para Arcor y Danone, la apuesta pasa justamente por mejorar esa ecuación. La integración busca reducir costos, optimizar procesos y aprovechar la combinación entre la capacidad industrial y logística del grupo cordobés y el conocimiento global de Danone en productos lácteos de mayor valor agregado.

La Serenísima es la marca emblema de Mastellone Hermanos. Mastellone Hnos.

Un nuevo gigante en una industria que acelera su concentración

La puesta en marcha del joint venture también confirma un proceso de concentración que atraviesa el negocio lácteo argentino. En los últimos meses el sector registró movimientos relevantes, como el cambio de manos de Molfino, la compleja quiebra de SanCor y hasta la posible venta de la también fallida ARSA.

La relación entre Arcor y Danone tampoco es nueva. Ambas compañías son socias en Bagley desde 2005 y esa experiencia fue el punto de partida para profundizar la alianza en el negocio lácteo.

En paralelo, Mastellone continúa avanzando con el reordenamiento interno derivado de la operación. La compañía convocó para el 5 de agosto a una Asamblea General Extraordinaria, otro de los pasos previstos dentro del proceso de reorganización societaria.

Con el control corporativo ya definido y la nueva estructura en funcionamiento, la atención del mercado ahora estará puesta en la ejecución. Después de quedarse con la principal marca láctea del país, Arcor y Danone deberán demostrar que la integración permite transformar liderazgo, escala y eficiencia en un negocio nuevamente rentable, en un mercado donde el consumo todavía no termina de recuperarse y los márgenes siguen siendo uno de los principales desafíos de la industria.