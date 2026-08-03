Calendario de cobro ANSES de agosto: fechas para DNI terminados en 0 y 1

Se publicó el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Conocé cuándo cobrás si tu DNI termina en 0 o 1.

ANSES difundió las fechas de cobro de agosto para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto . Como ocurre cada mes, las fechas de acreditación varían según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En esta oportunidad, los primeros en cobrar serán los titulares con documentos finalizados en 0 y 1 , quienes percibirán jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones en distintas jornadas a lo largo del mes. A continuación, el detalle completo del calendario oficial.

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben hasta un haber mínimo serán de los primeros en cobrar durante agosto .

Los haberes se acreditarán directamente en la cuenta bancaria declarada ante ANSES , respetando el calendario oficial publicado por el organismo.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo las pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, también iniciarán el calendario de pagos durante la primera quincena del mes.

En este caso, tanto los titulares con DNI finalizados en 0 como en 1 cobrarán el lunes 10 de agosto, compartiendo la misma fecha de acreditación.

Calendario de pago para AUH y Asignación por Embarazo (AUE)

Las prestaciones destinadas a familias con hijos y personas gestantes también comenzarán a pagarse desde los primeros días hábiles del cronograma.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), las fechas son:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

lunes DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

El dinero se acredita automáticamente en la cuenta donde cada beneficiario percibe habitualmente sus prestaciones.

Fechas de cobro de Jubilaciones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la jubilación mínima cobrarán durante la última semana de agosto, según el cronograma establecido por ANSES.

Para quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, la fecha de pago será el martes 25 de agosto, cuando se acreditarán los haberes correspondientes al mes.

Cobro de Asignaciones Prenatal, Maternidad y Pago Único

Las Asignaciones por Prenatal y Maternidad agrupan los documentos por pares de terminación. En consecuencia, los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 11 de agosto.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), podrán percibirse entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, sin importar la terminación del DNI. En el mismo período también estarán disponibles las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas.

Cuándo se acredita la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo tendrá su cronograma durante la última semana del mes, destinado a trabajadores que reúnen los requisitos para acceder a este beneficio.

Los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el lunes 24 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial difundido por ANSES.

Como todos los meses, el organismo recomienda consultar el calendario completo desde Mi ANSES o en los canales oficiales para verificar la fecha exacta de acreditación según la prestación y la terminación del DNI.