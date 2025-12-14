El excéntrico multimillonario que utilizó su fortuna para insólitos "lujos": quién es Henry Nicholas + Seguir en









Un hombre que fue clave en el avance de las tecnologías en la información y no se privó de excesos.

El empresario que innovó en la tecnología y estuvo envuelto en múltiples polémicas. Imagen: The Appeal

Henry Thompson Nicholas III es un empresario estadounidense que generó millones de dólares tras cofundar la gigante tecnológica Broadcom Corporation, una de las empresas de semiconductores más influyentes del mundo. Su nombre se volvió sinónimo de éxito en Silicon Valley, aunque también ha estado ligado a escándalos que captaron la atención mediática internacional.

Con una vida marcada tanto por su impacto en la industria tecnológica como por sus excentricidades y polémicas personales, Nicholas ha utilizado su fortuna en proyectos lujosos y situaciones insólitas que van más allá de la típica carrera empresarial. Algunos informes incluso detallan comportamientos y eventos que lo colocaron en el centro de críticas públicas.

Henry Nicholas Henry Nicholas y Ashley Fargo, acusados de narcotráfico, tuvieron que pagar un millón de dólares para evitar la cárcel. Imagen: The Seattle Times Millones y polémicas: la historia de Henry Nicholas Henry Nicholas nació en Cincinnati, Ohio, y tras estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de California, Los Ángeles, inició su camino empresarial junto a Henry Samueli en 1991 al fundar Broadcom. La compañía creció rápidamente, revolucionando los chips para comunicaciones y posicionándose como pilar del sector tecnológico global.

Su ascenso no estuvo exento de controversias: en diferentes momentos se vio envuelto en investigaciones y cargos relacionados con la gestión de acciones y acusaciones de conducta irregular. En 2008 fue sospechado de cometer fraude y conspiración relacionados con el retroceso fraudulento de opciones sobre acciones (stock-options backdating), una práctica en la que se asignaban fechas antiguas a las opciones para beneficio financiero, obligando a Broadcom a reexpresar más de 2.000 millones de dólares en costos ocultos.

Además, su vida personal ha generado titulares por situaciones inusuales que combinaron riqueza, excesos y un estilo de vida extravagante, llevando su nombre a los reflectores por razones fuera del mundo empresarial convencional. En el mismo periodo enfrentó acusaciones por cargos relacionados con drogas, que incluían presuntas conspiraciones para distribuir sustancias controladas y conductas descritas en documentos judiciales, aunque fueron desestimados en 2010 antes de llegar a juicio.

Años después, en 2018 fue arrestado en Las Vegas por posesión de diversas sustancias, y en 2019 aceptó un acuerdo que incluyó donaciones a programas de tratamiento de adicciones, servicio comunitario y consejería, evitando penas de prisión. Miles de millones: el patrimonio de Henry Nicholas Según estimaciones reputadas, el patrimonio de Henry Nicholas se sitúa en torno a 15.000 millones de dólares, fruto principalmente de su papel como cofundador, presidente y director ejecutivo de Broadcom y de la posterior valorización de la empresa tras su salida y su evolución en el mercado tecnológico. Nicholas obtuvo su fortuna al impulsar una compañía que desarrolló tecnologías clave para comunicaciones modernas como Wi-Fi, banda ancha y redes móviles, lo que le permitió convertirse en uno de los multimillonarios más destacados del sector tecnológico.

