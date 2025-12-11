De cuánto es la fortuna de Bonnie Blue, la estrella de OnlyFans que fue arrestada en Bali + Seguir en









Bonnie Blue, creadora británica y una de las figuras más polémicas de OnlyFans, enfrenta posibles penas severas en Indonesia, tras ser detenida en Bali.

Su patrimonio es tanto financiero como simbólico, y sigue en expansión pese a sus problemas legales. bonnie_blue_xox

La estrella, cuyo nombre real es Tia Billinger, saltó a la fama tras declarar en un documental que había tenido sexo con 1.057 hombres en 12 horas, un episodio que la convirtió en fenómeno global.

Antes de su suspensión definitiva de OnlyFans, en junio de 2025, por violar las normas de contenido, su popularidad alcanzó niveles fuera de lo comunes, su página de Wikipedia llegó a superar en tráfico diario a la de Beyoncé, consolidándola como uno de los íconos más polémicos de los años 2020.

Por qué arrestaron a Bonnie Blue La creadora fue detenida en una villa-estudio en Pererenan, Bali, donde las autoridades hallaron a 15 australianos y dos británicos junto a ella, todos señalados por participar en la producción de contenido pornográfico. Cabe resaltar que, en Indonesia es ilegal producir o consumir este tipo de material, situación que expone a Blue a 15 años de prisión y multas que superan los USD 540.000.

Además, Blue publicó contenido donde afirmaba haber tenido encuentros con jóvenes visitantes de Schoolies, por lo que agentes de la policía evalúan aplicar la Ley ITE (que regula los espacios en línea), que eleva las penas hasta 12 años y multas superiores al millón de dólares.

bonnie blue @bonnie_blue_xox Las polémicas de Bonnie Blue, estrella de OnlyFans Hubo dos episodios relacionados que subieron la popularidad de la creadora:

Maratón sexual con 1.057 hombres en 12 horas en enero de 2025.

Rivalidad con Sophie Rain (estrella estadounidense que tuiteó “76 millones sin estar con 1000 hombres en un dia ”) y posicionó a Blue como su rival en el mundo de la virtualidad.

Propuesta de matrimonio del rapero Lil Malibu. Patrimonio 2025 de Bonnie Blue La fortuna actual de Bonnie Blue es de 5 millones de dólares y, de acuerdo con perfiles financieros de 2025, llegó a percibir hasta USD 815.000 mensuales, antes de que la plataforma la expulsara en junio por promover actos extremos en sus estrategias de marketing. A pesar de que su salida de OnlyFans podría haber sido un punto de quiebre, su presencia creció aún más con niveles de búsqueda que superaron a los de artistas globales.

