Siguió el legado de sus padres y fundó una empresa que factura miles de millones: quién es Judy Faulkner

Su aporte a la digitalización médica impulsó una compañía capaz de mover millones y redefinir cómo se administra la información sanitaria en todo el mundo.

Una trayectoria que unió ciencia y gestión dio forma a un imperio tecnológico que transformó la salud. Pexels

El recorrido de Judy Faulkner muestra cómo una visión técnica y un profundo conocimiento del sistema sanitario pueden generar millones en valor e impacto. Su historia, marcada por la influencia de una familia dedicada a la salud, derivó en la creación de una de las empresas más influyentes del software médico a nivel mundial.

A medida que los historiales clínicos digitales se volvieron indispensables, Faulkner transformó un proyecto modesto en una compañía que hoy administra información de millones de pacientes. Su liderazgo silencioso y su apuesta por la innovación la consolidaron como una figura clave dentro del ecosistema tecnológico estadounidense.

Judy-Faulkner-1 Entre datos, hospitales y decisiones clave, la mirada de Judy Faulkner impulsó una transformación silenciosa que hoy sostiene millones de historias clínicas. Foto: Taylor Hill/Getty Images Quién es Judy Faulkner y cómo logró su fortuna Nacida en 1943, en una familia fuertemente ligada al ámbito sanitario, su madre y su padre trabajaban en organizaciones vinculadas a la salud, Faulkner desarrolló desde joven un interés por la matemática y la informática. Tras estudiar en Moorestown Friends School y más tarde graduarse en matemáticas y ciencias de la computación, cimentó la base que guiaría su carrera profesional.

En 1979 dio un paso decisivo al fundar Human Services Computing, más tarde conocida como Epic Systems, con una inversión inicial de apenas 70.000 dólares. Con sede en Wisconsin, la compañía comenzó desarrollando software para historiales médicos electrónicos en un momento en que la digitalización hospitalaria recién despegaba.

El crecimiento fue sostenido y extraordinario. Epic se convirtió con los años en el proveedor dominante del sector en Estados Unidos: su plataforma almacena información de más de 150 millones de pacientes y es utilizada por la mayoría de los hospitales y facultades de medicina del país. El éxito también multiplicó el tamaño de la empresa, que hoy emplea a unas 13.000 personas.

A nivel personal, Faulkner mantuvo un perfil bajo mientras expandía su influencia. Impulsó bases de datos, herramientas analíticas y desarrollos capaces de mejorar la administración clínica en centros médicos de enorme escala. Su rol innovador la ubicó rápidamente entre las mujeres más ricas del mundo. Miles de millones: el patrimonio de Judy Faulkner El patrimonio neto de Judy Faulkner está estimado en alrededor de 8.000 millones de dólares, una cifra que la posiciona entre las empresarias más poderosas de Estados Unidos. Su fortuna proviene casi por completo de la participación accionaria en Epic Systems, una de las compañías privadas más valiosas del rubro sanitario. Además de su liderazgo empresarial, Faulkner consolidó un compromiso filantrópico de largo plazo. En 2019 firmó el Giving Pledge, prometiendo donar la mayor parte de su riqueza a causas sociales. Su visión combina innovación tecnológica, impacto sanitario y responsabilidad social, marcando una trayectoria singular dentro del mundo corporativo global.

