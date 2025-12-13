Logró un patrimonio de miles de millones al darle la mayor seguridad posible al internet: la historia de Ken Xie

El avance de la ciberseguridad abrió un mercado que mueve millones y consolidó a Ken Xie como una figura clave.

Ken Xie se consolidó como uno de los personajes claves de la ciberseguridad mundial.

El avance de la ciberseguridad transformó a figuras técnicas en referentes capaces de generar millones con innovaciones que sostienen la infraestructura digital global. Entre ellos, Ken Xie destaca por haber creado soluciones que redefinieron la protección de datos en un mundo cada vez más dependiente de redes rápidas y seguras.

Su trabajo permitió que empresas, gobiernos y usuarios pudieran operar con mayor estabilidad, impulsando un sector que hoy factura cifras extraordinarias. La visión de Xie, marcada por su formación en ingeniería y por décadas anticipando nuevas amenazas, lo llevó a liderar una de las compañías más influyentes del rubro.

Nacido en Pekín y con una formación sólida en ingeniería eléctrica, Xie inició su carrera con el objetivo de mejorar la seguridad y el rendimiento de las redes . Tras estudiar en la Universidad de Tsinghua y luego en Stanford, desarrolló conocimientos que sentarían las bases de sus futuros emprendimientos.

La mirada de Ken Xie impulsa avances que sostienen la seguridad digital en un mundo cada vez más conectado.

En los años noventa fundó Systems Integration Solutions y más tarde NetScreen Technologies , empresa pionera en firewalls basados en ASIC. El proyecto creció con rapidez hasta que fue adquirido en 2004 por Juniper Networks por 4.000 millones de dólares , una de las operaciones más grandes del sector tecnológico.

Su mayor salto llegó en el año 2000, cuando cofundó Fortinet junto a su hermano Michael . La compañía tomó fuerza con el lanzamiento de FortiGate , un firewall que combinó velocidad, protección integral y adaptabilidad . Bajo su liderazgo, Fortinet salió a bolsa en 2009 y se transformó en un gigante global con miles de clientes empresariales.

Además de consolidar su rol como innovador, Xie impulsó desarrollos que anticiparon amenazas digitales crecientes. Su enfoque en hardware y software integrados redefinió los estándares de seguridad, permitiéndole construir una reputación que lo ubicó entre los líderes más influyentes del rubro.

Miles de millones: el patrimonio de Ken Xie

Con una participación del 7,8% en Fortinet, Xie acumula un patrimonio estimado en 6.000 millones de dólares, impulsado por el crecimiento sostenido de la compañía y la capitalización bursátil que superó los 65.000 millones. Su fortuna proviene casi íntegramente de su trayectoria dentro de la ciberseguridad y de su capacidad para anticipar el rumbo del sector.

Su presencia en iniciativas tecnológicas y su influencia en los estándares de seguridad global consolidaron una carrera marcada por la innovación. Hoy, Xie se mantiene como una figura clave en la protección digital, liderando una empresa que factura miles de millones mientras impulsa el futuro de la seguridad en internet.