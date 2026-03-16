El Gobierno de Corrientes y el BanCo lanzaron "Corrientes Sostiene", un plan para acompañar a familias y empresas

La iniciativa fue presentada por el mandatario Juan Pablo Valdés y la titular del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. Contempla un desembolso de más de $130.000 millones a través de créditos para aliviar las cuentas de hogares y compañías.

El gobernador Juan Pablo Valdés y la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, presentaron los detalles del plan integral “Corrientes Sostiene” , una iniciativa de refinanciación destinada a brindar alivio financiero a las familias y fortalecer la actividad productiva provincial.

El programa, dado a conocer en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno como parte de una política activa de la administración local para acompañar el desarrollo, fue anunciada públicamente por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, donde delineó los principales ejes de su gestión 2026.

El plan supone la disposición de más de $130.000 millones en asistencia financiera , con el objetivo de acompañar la economía local, proteger el empleo y promover la continuidad de proyectos personales y empresariales.

En el caso de "Corrientes Sostiene Familias" permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas , con una tasa especial con reducción de 29 puntos. Representa un alivio financiero de $90.000 millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.

Los interesados podrán solicitar el beneficio en dos etapas: la primera fue desde el 6 hasta el 12 de marzo; y la segunda, a partir de hoy lunes 16 de marzo al 16 de abril. El trámite es sencillo y se realiza de forma telefónica comunicándose al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa), de lunes a viernes en el horario de 9 a 21hs.

Por otra parte, "Corrientes Sostiene Empresas" está destinada a compañías y productores que actualmente utilicen el 75% o más de su límite en cuenta corriente o en tarjetas corporativas (Visa Corporate, Business o Agro), y/o que presenten dificultades de cumplimiento crediticio. El programa permite refinanciar hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas; una tasa especial con reducción de 15 puntos y condiciones especiales diseñadas para sostener la actividad productiva.

Esta iniciativa generará un alivio financiero estimado en más de $40.000 millones, beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas. Las solicitudes deberán gestionarse a través de las sucursales del banco, con el oficial de cuenta habitual.

En su discurso, el gobernador destacó que "la provincia se encuentra con sus cuentas ordenadas, por eso podemos estar brindando esta asistencia financiera estimada en 130.000 millones de pesos a 89.000 familias y 1.400 empresas correntinas”. Y añadió que “ayudarlos a desendeudarse es una manera concreta de cuidar el trabajo, la producción y a los emprendimientos, y dar tranquilidad y orden a los correntinos, para que nuestra provincia pueda seguir creciendo".

Una banca pública que acompaña en los momentos clave

La presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, destacó que el plan "Corrientes Sostiene" es una herramienta concreta para acompañar a las familias y darle respaldo financiero a quienes producen, invierten y sostienen empleo en la provincia. “Cuando una economía se está reordenando, la vida real no espera. Y en esa vida real, las familias necesitan ordenar sus cuentas y las empresas necesitan aire para seguir produciendo, pagando sueldos y sosteniendo actividad”.

Asimismo, señaló que “en el Banco de Corrientes -el banco de la Provincia- entendemos que, como banca pública, nuestra misión no es solo maximizar utilidades, sino acompañar el crecimiento productivo y estar presentes en los momentos difíciles. Lo hicimos frente a la pandemia, a los incendios, ante las inundaciones y sequía; diferimos sin costo cuotas de préstamos y también en este contexto económico complejo”.

A la vez que remarcó que el rol del BanCo es “sostener la producción, fortalecer el empleo y acompañar el desarrollo de Corrientes. Porque nuestro compromiso, hoy y siempre, es trabajar junto al Gobierno Provincial para que la economía de Corrientes se mantenga fuerte, y para que cada familia y cada empresa puedan proyectar un futuro con mayor estabilidad y oportunidades”.

Finalmente, Sprovieri destacó el esfuerzo mancomunado entre el Gobierno Provincial y el Banco de Corrientes: “trabajamos juntos para cuidar la economía local, porque cuando una empresa se sostiene, se sostiene el empleo, y cuando una familia puede ordenar sus cuentas, recupera tranquilidad. Este plan representa previsión, responsabilidad y un compromiso concreto con cada correntino”.