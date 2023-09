El IGEP realizó la XII convención anual y presentó su agenda de gobierno corporativo

De los tres paneles participaron profesionales como José Luis Inglese, ex presidente de AySA; Juan Curutchet, ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Scaglione, ex Subsecretario del Ministerio de Hacienda de la Nación y representante de Argentina ante la OCDE; Diana Mondino, economista, ex directora de la región Latinoamérica para Standard & Poor's; Alejandro Berney, director ejecutivo de Caja de Valores, Natalia Kanefsck, Global Finance Sr. Director of Globant y Patricio Merlani, ex Subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Nación.