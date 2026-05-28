Por qué se celebra cada 28 de mayo el Día de la Hamburguesa y cuáles son los secretos para hacer la más rica

Solo por hoy, distintas cadenas de comida rápida y locales artesanales ofrecerán descuentos limitados y combos especiales para festejar esta jornada.

La clave para la mejor hamburguesa está en la calidad de la carne, el punto de cocción y los acompañamientos.

El Día de la Hamburguesa se festeja cada 28 de mayo y se instaló como una de las fechas gastronómicas más populares del mundo.

Su origen está vinculado con la figura del cocinero Louis Lassen , quien habría servido en Estados Unidos una de las primeras versiones modernas del plato a comienzos del siglo XX . Otra teoría sostiene que su historia está relacionada a las panaderías de Hamburgo , en Alemania .

Además de recordar su creación, la jornada se aprovecha comercialmente, ya que distintas cadenas de comida rápida y hamburgueserías artesanales ofrecen descuentos , combos especiales y promociones limitadas para celebrar este plato.

Corte charcutería hamburguesa

28 de mayo, Día de la Hamburguesa

La fecha del 28 de mayo quedó asociada a la hamburguesa por las distintas teorías sobre su origen y por la popularización del plato en la cultura estadounidense a comienzos del siglo XX.

El nombre más citado en su historia es el del inmigrante alemán Louis Lassen, quien habría servido la primera hamburguesa moderna registrada en 1900 en Connecticut. La preparación era carne entre panes y surgió de manera casi casual a pedido de un cliente que buscaba una comida rápida.

Otra de las versiones que circulan es que en esta fecha se habría cocinado por primera vez el pan que se utiliza para las hamburguesas en Hamburgo, Alemania, de ahí es donde proviene su nombre.

Williamsburg - Hamburguesa trible

Cómo hacer la hamburguesa más rica

El secreto de una buena hamburguesa está en la calidad de sus ingredientes y en el cuidado de cada paso de la preparación. La base ideal es una carne picada fresca con un equilibrio cercano al 20% de grasa, lo que garantiza una textura jugosa. Es importante manipularla lo menos posible para evitar que se compacte en exceso.

A la hora de formar las hamburguesas, lo recomendable es darles un grosor de aproximadamente dos centímetros, lo que permite una cocción pareja. Antes, se pueden dejar reposar unos minutos en frío para mejorar su firmeza.

Lo más recomendable es prepararlas a fuego medio-alto para lograr un buen sellado. Esto ayuda a mantener los jugos en el interior y lograr una superficie dorada. El tiempo puede variar según el punto deseado, pero lo importante es no cocinarlas en exceso para evitar que queden muy secas.

El pan también es fundamental: puede ser clásico, brioche, artesanal o con semillas, siempre que acompañe sin opacar el sabor de la carne. A esto se suman los acompañamientos, que van desde los clásicos como queso, lechuga, tomate y salsas, hasta versiones con cebolla caramelizada, panceta o aderezos caseros.

Las guarniciones tradicionales como papas fritas, aros de cebolla o bastones de queso siguen siendo las más elegidas.

hamburguesa

Para quienes estén pensando el celebrar el 28 de mayo preparando hamburguesas en casa, esta es una receta:

Ingredientes

500 g de carne picada de ternera (puede combinarse con cerdo)

1 huevo

1 diente de ajo picado

Perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de leche (opcional para mayor jugosidad)

2 cucharadas de pan rallado o harina (solo lo necesario para unir la mezcla)

Aceite

Paso a paso