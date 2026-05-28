Día de la Hamburguesa: sabores intensos, panes artesanales y blends premium

El 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa , un ícono gastronómico global que en la Argentina encontró un terreno único. En el país, este plato no solo es uno de los más consumidos, sino que logró construir una identidad propia que combina desde cadenas históricas hasta un fenómeno artesanal imparable. A continuación, se detallan los mejores lugares para festejar esta fecha .

Con motivo del Día de la Hamburguesa, Bruce Grill Station ofrecerá el jueves 28 de mayo una jornada especial con 2x1 en burgers smash, una de las propuestas más representativas de su carta. Preparadas con un blend de roast beef y bife de chorizo y servidas en pan de papa, las hamburguesas se presentan en versiones como la Triple Hulk, con triple carne y salsa Bruce; la Wilson, con panceta y cebollas asadas, o la Jefe de Jefes, que suma bacon, pepinillos y doble cheddar.

La carta también incorpora opciones vegetarianas y una versión de pollo crispy con mayonesa de jalapeño y almíbar de pimentón. Para completar la experiencia, la recomendación de este bar-restaurante de impronta americana es acompañarlas con cerveza tirada. La promoción especial por el Día de la Hamburguesa estará disponible durante todo el día y se suma al habitual 2x1 que el local de Parque Leloir mantiene todos los martes.

Bruce Grill Station - Burguer smash Gonzalez BRUCE GRILL STATION.

B’MOODIE

En el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, que se celebra el jueves 28 de mayo, B´Moodie ofrecerá un 30% OFF en su hamburguesa Good Vibes durante toda la jornada y con todos los medios de pago. La acción acompaña el desembarco de esta nueva marca en Palermo OFF, donde propone una experiencia de fast food premium inspirada en un viaje gastronómico a Japón realizado por su creador, Damián Bartfeld. La carta se apoya en hamburguesas elaboradas con blend de carne propio, panes de Kalis Pizza, aderezos caseros e ingredientes importados como el bacon Sugardale proveniente de Ohio, Estados Unidos, ahumado con madera de manzano.

B Moodie Good Vibes con papitas_ Dirección: Beruti 3330, Palermo Off.

Entre las opciones más destacadas sobresalen la Proud Cheese, con halloumi frito, cebolla crispy, pepinillos y mermelada de tomate y naranja, y la Happy Ebi, con medallón de camarón frito y salsa EBI inspirada en sabores japoneses, además de variedades clásicas como la Moodie, la Guilty y la Chill. La propuesta incorpora acompañamientos como chicken nuggets, cheese pillows, Ramen Papitas y Spicy BBQ Papitas, además de cocktails y combos para compartir en un salón de estética urbana orientado al público joven.

B Moodie 4 Proud Cheese con papitas_ (1) (1) B’MOODIE.

MALCRIADO

Para celebrar el Día de la Hamburguesa, Malcriado —restaurante y wine bar con sedes en Parque Leloir y Tortugas Open Mall— el jueves 28 de mayo ofrecerá 2x1 en hamburguesas en ambos locales. Entre otras, se puede mencionar una versión de ojo de bife elaborada con blend de carne y grasa vacuna, servida con mozzarella especiada, lechuga, morrón asado, salsa de la casa y chips de zanahoria en pan de papa con parmesano.

Malcriado - Hamburguesa de ojo de bife y cerveza Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

También participa la hamburguesa de cordero, preparada con doble medallón, cebollas asadas, queso brie, portobellos, alioli y rúcula. La experiencia puede acompañarse con cerveza tirada, vermut o cócteles de autor como Aperol Spritz y Apple Green, en sintonía con la propuesta gastronómica del espacio, enfocada en cocina al fuego y vinos por copa.

WILLIAMSBURG

En el universo de las hamburguesas, donde muchas veces el exceso domina la escena, Williamsburg eligió tomar otro camino: una carta más precisa, ingredientes seleccionados y construcciones donde cada componente aporta identidad propia. Su propuesta gira alrededor de tres combos que ya se convirtieron en sello de la marca. La UNO reinterpreta la clásica cheeseburger con patty de carne de MUGE, queso cheddar y una manteca elaborada a base de demi-glace; la DOS suma cheddar, panceta crocante y ahumada, cebolla caramelizada y alioli casero con aceite de brasa, mientras que la TRES lleva doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo a base de mostaza antigua y aceite de trufa. Todas las opciones se sirven con papas fritas.

Williamsburg - hamburguesería Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

La propuesta también amplía el recorrido con versiones veggie a partir de medallones de NotCo y la posibilidad de pedir cualquiera de las hamburguesas con pan sin gluten de Smams, incorporado con adaptaciones específicas en algunos ingredientes. A esto se suma el Menú Worker, disponible de lunes a viernes de 12 a 18 h, pensado para resolver el mediodía con una alternativa más ágil: una alternativa con la esencia de Williamsburg que acompaña el ritmo cotidiano sin resignar sabor ni estilo. Todo forma parte de una nueva etapa donde la experiencia combina gastronomía, cultura urbana y espacios que se disfrutan mucho más allá de la comida.

Williamsburg - Entrada WILLIAMSBURG.

BURGER JOINT

En Palermo, Burger Joint lleva 13 años construyendo una identidad donde la hamburguesa funciona como punto de partida para una experiencia que combina sabores auténticos y cultura urbana. Con varios reconocimientos a nivel internacional, este espacio ofrece un producto 100% hecho in house. Desde el medallón de bife de chorizo -que llega en pieza completa para ser procesado en el lugar- hasta los panes horneados diariamente dos veces al día en el local y las papas fritas elaboradas con técnica de triple cocción, la atención al proceso de producción es único.

BURGER JOINT _420 Dirección: Jorge Luis Borges 1766, Palermo Soho.

Entre las variedades que definen la carta aparecen la Mexican, con jalapeños, guacamole y salsa picante; la Bleu, con portobellos, rúcula y roquefort, y la Jamaican, con ananá grillado, panceta y cheddar. La Mexican, además, fue reconocida dentro de rankings internacionales que reúnen a las mejores hamburguesas del mundo. La experiencia se disfruta en un ambiente con identidad, marcada por graffitis, mesas compartidas, referencias a Seinfeld y una dinámica que transforma cada visita.

BURGER JOINT_4226 BURGER JOINT.

TACU RESTO & BOWLING

En San Fernando, TACU Resto & Bowling combina gastronomía, bowling y cerveza artesanal en un espacio creado por los fundadores de El Galpón de Tacuara. Dentro de su carta, las hamburguesas ocupan un lugar central con una propuesta elaborada a partir de un blend propio de tapa de bife y tapa de asado, cocidos a la plancha con técnica smash para lograr superficie crocante y centro jugoso.

TACU BOWLING_654 Dirección: General Arias 710, San Fernando.

Los panes son tipo brioche y acompañan versiones como la Doble Gravy, especial de la casa, con doble medallón, cheddar, panceta, salsa gravy montada sobre el pan y papas rejilla condimentadas con sal especiada y ahumada. También aparecen la BBQ, con bacon, salsa barbacoa y bastones de mozzarella, y la clásica Doble Cheeseburger con ketchup y cebolla. La experiencia se completa con cinco líneas de bowling, cervezas artesanales producidas por el equipo de Tacuara y una ambientación contemporánea pensada para compartir entre amigos o en familia.

RIBS AL RÍO

En el marco del Día de la Hamburguesa, que se celebra el 28 de mayo, Ribs al Río pone en primer plano una de las incorporaciones más exitosas a su carta: la Brisket Burger la cual marcó un hito para la marca al convertirse en su primera hamburguesa. La protagonista es un medallón construido alrededor del brisket, uno de los cortes más emblemáticos del BBQ texano, de 180 gramos, madurado entre 10 y 15 días.

Ribs al Río - Brisket Burger 2 Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Infanta, Av. del Libertador 4096, Bocha Polo, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning; Paraná 3745, Unicenter, Martínez.

El conjunto se completa con queso cheddar y queso danbo fundidos, panceta fresca y ahumada cortada en fetas gruesas, una salsa secreta elaborada a base de panceta curada con técnicas de charcutería y pan de papa con sésamo y se acompaña con aros de cebolla y papas fritas con cáscara y corte tradicional. La Brisket Burger representa el cruce entre el lenguaje clásico de las hamburguesas y la identidad de una marca que hizo del fuego y el humo su sello distintivo.

McDonald’s celebra el Día de la Hamburguesa con una promoción imperdible

Este jueves 28 de mayo, McDonald’s se suma a una nueva edición del Día de la Hamburguesa con una propuesta especial para todos sus fans: durante 24 horas, quienes compren a través de la App oficial podrán acceder a un 2x1 en McCombos Medianos seleccionados.

La promoción estará disponible durante todo el día, desde las 00:00 hasta las 23:59, y será válida exclusivamente a través de la App de McDonald’s Argentina, mediante cupón y la modalidad Pedí y Retirá.

Con esta acción, la marca invita a sus clientes a celebrar una de las fechas más esperadas por los fanáticos de las hamburguesas, combinando sus productos más elegidos con beneficios exclusivos en su ecosistema digital.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 10.25.58 Este 28 de mayo, McDonald’s se suma a una nueva edición del Día de la Hamburguesa.

¿Cómo funciona?

Ingresá a la App de McDonald’s, disponible para iOS y Android.

Seleccioná el cupón del Día de la Hamburguesa.

Elegí uno de los McCombos Medianos incluidos en la promoción.

Realizá tu pedido a través de la App.

Retiralo en el restaurante seleccionado y disfrutá tu 2x1.

El beneficio aplica únicamente en McCombos Medianos seleccionados y no permite agrandar el combo. Cada usuario podrá canjear hasta 5 cupones por ítem y podrá acumular distintos 2x1 dentro de la promoción.

Además, durante la jornada habrá propuestas especiales en McDelivery y en distintas plataformas de delivery, para que más personas puedan sumarse a la celebración desde donde estén.