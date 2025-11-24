El invento perfecto para casas pequeñas: la cama enrollable para aprovechar al máximo cada espacio + Seguir en









Una propuesta pensada para espacios reducidos capta la atención de millones.

Una idea creada para optimizar ambientes pequeños despierta el interés de millones. Freepik

Las ciudades crecen hacia arriba mientras los hogares se achican, y aun así el mercado mueve millones en soluciones que apuntan a optimizar cada rincón. En ese escenario surge un invento que llama la atención por unir diseño, comodidad y practicidad en un solo movimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este desarrollo cobra fuerza entre quienes buscan muebles funcionales capaces de transformar espacios reducidos en ambientes versátiles. La propuesta genera interés porque responde a una necesidad real: sumar una cama extra sin perder metros valiosos del hogar.

acma Una solución pensada para hogares ajustados atrae la atención de millones al convertir un simple mueble en una cama lista en segundos. Foto: Luka Buljan Enrollada en un mueble: de que trata este invento millonario La cama enrollable ROLL se presenta como una alternativa ingeniosa para viviendas pequeñas, ya que combina un mueble decorativo con un sistema que despliega un colchón completo en cuestión de segundos. A simple vista parece una pieza más del salón, pero guarda un secreto pensado para quienes necesitan aprovechar cada centímetro del hogar.

El diseño consiste en un módulo de madera que aloja una estructura metálica plegable y un colchón enrollado con materiales creados para mantener la comodidad sin deformaciones. La idea apunta a ofrecer una solución discreta que se adapte a estudios, oficinas o pisos donde no hay espacio para una cama fija.

Otro detalle atractivo es el mecanismo automático que extiende el colchón sin esfuerzo. Con un toque se activa el sistema y el mueble se transforma en una cama lista para usar, lo que convierte a ROLL en una opción útil para recibir invitados sin complicaciones.

El invento también destaca por su estética: ranuras que dejan pasar la luz, iluminación LED integrada y un aspecto minimalista que encaja en ambientes modernos. Esta combinación de función y estilo la convierte en un recurso práctico para quienes buscan muebles multifunción. El objetivo del inventor Luka Buljan creó esta propuesta mientras buscaba una opción útil para su propio estudio, donde un sofá cama no resultaba conveniente. Su meta consistió en diseñar una pieza que luciera como un mueble convencional, pero ofreciera la comodidad de una cama real en segundos. El creador apunta a que ROLL encaje en cualquier zona del hogar y funcione como una cama auxiliar sin ocupar espacio extra. Su visión se centra en ofrecer una solución accesible para quienes necesitan practicidad en viviendas pequeñas, combinando diseño compacto y confort.

Temas Millones