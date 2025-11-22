No vas a necesitar nada más: el invento que cambiará la vida de millones de guitarristas + Seguir en









Con esta innovadora pieza, los músicos van a tener menos dificultades cuando quieran dar shows en vivo.

El nuevo invento favorecerá a millones de guitarristas. Imagen: Freepik

La tecnología está transformando la vida de los músicos. Montar un equipo completo para practicar, grabar y crear solía ser costoso y complejo, pero un reciente invento promete simplificar radicalmente este proceso para los millones de guitarristas en el mundo.

Se trata de un nuevo e ingenioso aparato de escritorio que combina múltiples herramientas esenciales en un único dispositivo. Este ecosistema creativo integra todo lo necesario para componer, ensayar y perfeccionar la técnica, reescribiendo las reglas de la amplificación tradicional.

LAVA Studio El dispositivo que puede emular a un equipo completo para tocar en vivo. Imagen: LAVA Music Un equipo completo en un pequeño dispositivo: de qué trata este invento El invento en cuestión es el LAVA Studio, un amplificador de escritorio inteligente que ha sido concebido para ser mucho más que un simple amplificador. La compañía LAVA Music lo ha diseñado como un "ecosistema creativo completo para músicos de todos los niveles", combinando en un solo chasis un amplificador de guitarra, una unidad multi-efectos (multi-FX), un altavoz Bluetooth y un miniestudio de grabación.

A diferencia de otros amplificadores de escritorio que requieren el uso de un smartphone o periféricos externos para acceder a todas sus funciones, el LAVA Studio funciona de manera autónoma. Su diseño se distingue por un chasis de aleación de magnesio similar a una Mac y, especialmente, por una interfaz de pantalla táctil de 13.3 pulgadas que se puede pivotar para un fácil uso, ejecutando su propio sistema operativo.

Todas las funciones de este amplificador El corazón del LAVA Studio es su potente capacidad de modelado de sonido. Gracias a la tecnología de IA (lavaAI), el dispositivo ofrece más de 30 modelos de amplificadores, cada uno replicando los matices tonales de gabinetes y amplificadores icónicos (como Fender, Mesa, Orange y Marshall) con una precisión extremadamente alta. Además, los músicos pueden elegir entre más de 40 efectos virtuales para crear su sonido perfecto, con la posibilidad de encadenar hasta ocho efectos de forma simultánea.

Más allá del sonido, el amplificador actúa como un completo centro de producción. Incluye una Digital Audio Workstation (DAW) multipista para grabar y mezclar, un looper de 8 pistas para superponer ritmos y melodías, y cientos de pistas de acompañamiento preinstaladas para improvisar y practicar. Incluso, su IA puede separar las pistas de instrumentos y voces de archivos de audio ya existentes. Para quienes desean aprender o mejorar su técnica, el LAVA Studio integra la plataforma de suscripción "Lava Lesson". Esta función ofrece acceso a tutoriales en video de instructores expertos, así como pestañas interactivas estilo Guitar Pro, que permiten a los estudiantes ajustar la velocidad de reproducción, hacer bucles en secciones difíciles y usar un metrónomo para asegurar la precisión rítmica. Finalmente, el dispositivo también funciona como un altavoz Bluetooth 5.0 para reproducir música.

